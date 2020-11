Museum Paulinzella beendet eine untypische Saison

Am Reformationstag ist traditionell Saisonabschluss im Museum zur Kloster-, Forst- und Jagdgeschichte Paulinzella. Damit ist Zeit zum Luftholen und Bilanzziehen gekommen.

Die Saison ist mit einem deutlichen Besucherrückgang zu Ende gegangen. „Mit viel Herzblut wollten wir nach einem intensiven Frühjahrsputz und einer kleinen, aber feinen Sonderausstellung in die Saison starten. Über Nacht kam die Hiobsbotschaft zur Schließung sämtlicher Museen und Ausstellungen. Bereits konzipierte Umweltbildungsprojekte, Besucheranfragen und öffentliche Termine des Netzwerkes in Paulinzella wurden gestrichen“, sagt Matthias Schwimmer, stellvertretender Leiter vom Thüringer Forstamt Saalfeld-Rudolstadt.

Und so rauschte nur der Wald. Kein vertrautes Kinderlachen war lange Zeit in der Klosterruine zu hören. Erst kurz vor den Sommerferien begann wieder ein erst zaghafter, dann regelmäßiger Besucherverkehr in den Ausstellungen.

„In Summe konnten wir 1356 Besucher in Paulinzella begrüßen. Davon waren 48 Prozent Touristen. Auf Pilgerwanderung waren 88 Menschen unterwegs“, so Kräuterexpertin Claudia Wallnisch, welche ebenfalls dem Netzwerk angehört. „Gerade mal sechs Gruppen mit 120 Kindern waren in diesem Jahr unsere Gäste. In den Vorjahren konnten wir das Zehnfache an Kindern vom Wald begeistern.“

„Unsere herrliche Lage weit ab von Autobahn und Intercity ist ein Standortnachteil. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel war den Schulen lange Zeit coronabedingt nicht möglich“, fügt Naturerlebnisführerin Christine Schröpfer ergänzend hinzu.

Gutes Wetter genutzt für Familienausflug

Das Wetter zeigte sich am Samstag von der besten Seite, so dass so mancher den Feiertag für einen Familienausflug nutzte und die Gelegenheit wahrnahm, kurz vor Toresschluss noch die Ausstellungen zu besuchen. So auch Levi (4) mit seinen Eltern. Papa Sandro Treuter interessierte als Zimmermann besonders die Motorsägen-Ausstellung.

„Das ist spannend hier“, finden auch Louis und Emily. Die Kustodinnen der Heidecksburg in Rudolstadt, Sandy Reinhard und Sabrina Lüderitz, weihten die Kinder in der Dauerausstellung „Vom Steinbeil zur Motorsäge“ in die Geheimnissen der Natur ein und erklärten den Achtjährigen mit einem Augenzwinkern, dass der Wald mehr ist, als die Summe seiner Bäume.

Eine Sonderschau gemeinsam mit der Heidecksburg zur Weißtanne und seltene Baumarten sei für das kommende Jahr geplant, teilte Reinhard am Rande mit. Selbstverständlich werden die Verantwortlichen auch wieder praktische Schulprojekte anbieten. Ein neues Projekt thematisiert das Schreiben mit dem Federkiel, plaudert Christine Schröpfer schon mal aus dem Nähkästchen. Mit Tinte aus dem Garten, ein „Zauber-Pilz“, der Schopftintling, macht’s möglich.

Die Tintenmalerei entdecken

Mit Feder und Tinte auf Pergament seinen Gedanken freien Lauf lassen. Viele berühmte Werke sind auf diese Weise verfasst worden. Auch Harry Potter und seine Freunde hantieren mit Federn. Potter benutzt allerdings eine Adlerfeder, während Schreiberlinge vergangener Zeiten sich eher bei Gänsen bedienten. „Wer diese altmodische Form der Tintenmalerei kennen lernen möchte, wird begeistert sein zu erfahren, was man damit so alles anstellen kann“, ist sich die Naturerlebnisführerin sicher.

„Klostergärten, Kräutergärten, Kunstgärten, Heilkundige, Zaubersprüche und Rituale im Thüringer Schiefergebirge“ thematisierte Museologe Hansjürgen Müllerott bei seinen Führungen.

Mit gesundem Optimismus verabschieden sich alle Verantwortliche für dieses Jahr. „Wir freuen uns als Netzwerk Umweltbildung Paulinzella schon auf die nächsten Projekte. Dann wollen wir 2021 auch das zehnjährige Walderntedankfest feiern“, teilte Matthias Schwimmer abschließend mit.