Museum Paulinzella: Mischung aus Klosterleben und Waldpädagogik

Paulinzella. Am Montag, 3. Oktober, wird das 20-jährige Bestehen des Museums gefeiert.

Vor 20 Jahren, am 3. Oktober 2002, wurde das Museum zur Kloster-, Forst- und Jagdgeschichte der Grafen und Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt in Paulinzella eröffnet. Das wird nun gefeiert.

Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm von Humboldt und Henry van de Velde – um nur einige der prominenten Namen zu nennen, die die Klosterruine Paulinzella in ihren Bann zog. Die Ruine der Klosterkirche in Paulinzella gehört zu den bedeutendsten romanischen Bauwerken in Deutschland, heißt es in einer Mitteilung. Besonders im Zeitalter der Aufklärung erhielt sie viel Aufmerksamkeit und wurde zum beliebten Ausflugsziel. Nach der Reformation nicht mehr als Kloster genutzt, fiel das Gelände an die Grafen und Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt und damit heute in den Verantwortungsbereich der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten und dem Thüringer Landesmuseum Heidecksburg. Mitte des 17. Jahrhunderts wurde ein Jagdschloss errichtet, in dem sich seit nunmehr 20 Jahren eine umfangreiche Ausstellung zur Kloster-, Forst- und Jagdgeschichte der Grafen und Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt befindet.

Wechselnde Sonderausstellungen

Inzwischen hat sich die Zusammenarbeit mit dem im ehemaligen Amtshaus ansässigen ThüringenForst intensiviert. Neben einer dort jährlich wechselnden Sonderausstellung besteht eine lebendige Kooperation zwischen kultureller Bildung zum ehemaligen Klosterleben und der Waldpädagogik des ThüringenForst. Unweit der imposanten Klosterruine entstand 2011 der Klosterkräutergarten mit traditionellen Kräutern, neue Züchtungen und Färbepflanzen. Im April 2022 konnte ein neuer Raum für den Besucherempfang mit Café und Museumsshop eingerichtet werden, so dass nun auch Platz für geselligen Austausch, die Verpflegung von Pilgern und Veranstaltungen vorhanden ist. Neben der faszinierenden Klosterruine lädt die malerische Natur der Umgebung zu wunderschönen Wanderungen ein. red

Das 20-jährige Bestehen des Museums im Kloster Paulinzella wird am 3. Oktober ab 14 Uhr gefeiert.