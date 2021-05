Museumsbesuch in Könitz wird teurer

Könitz. Laufende Kosten in Könitz gestiegen. Museale Qualität soll erhöht werden

Wenn es nach der coronabedingten Schließung wieder öffnet, wird der Besuch des Könitzer Bergbau- und Heimatmuseums,nach zehn Jahren unveränderter Preise nun etwas teurer. Wie der Gemeinderat von Unterwellenborn einstimmig beschloss, zahlen Erwachsene künftig vier statt bisher drei Euro, Kinder ab sechs Jahre zwei Euro (bisher 1,50) und Familien zehn Euro statt bislang sieben. Bei Gruppen verteuert sich der Eintritt um 50 Cent pro Person. Erstmals werden Zuschläge für Führungen und Eintritt auch für Schulklassen sowie Gebühren für Fotoerlaubnisse erhoben. Zur Begründung sagte Hauptamtsleiter Olaf Melzer, dass sich zum einen die laufenden Kosten des Museums seit 2011 merklich erhöht hätten, zum anderen gehe es um eine weitere Verbesserung der musealen Qualität. So wird derzeit ein Raum für die neue Präsentation zur Geschichte der Porzellanherstellung in Könitz gestaltet, nachdem ein privater Sammler dem Museum seine rund 5000 Stücke aus Könitzer Produktion, teils über 100 Jahre alte Kostbarkeiten, als Geschenk vermacht hatte. Auch mit den neuen Eintrittspreisen bleibe man „am unteren Rand“ dessen, was in vergleichbaren Einrichtungen in der Region zu zahlen sei.