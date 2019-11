Musik von Beethoven bis Rammstein

Eine Hommage an die deutsche Sprache bietet das aktuelle Programm der A-cappella-Band „medlz“ aus Dresden, und das kam auch am Freitag in der Fröbelstadt gut an. Die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt präsentierte in der Stadthalle ihr PS-Los-Konzert. „Wir singen nicht nur deutsch, wir reden auch deutsch. Nicht nur, weil wir aus Sachsen kommen, sondern weil die deutsche Sprache schön ist“, so kündeten die vier Sängerinnen ihren Auftritt an und ernteten damit gleich den ersten Beifall.

Dabei versuchte die geballte Ladung Frauenpower vor den 450 Zuhörern bewusst auf Anglizismen in der Moderation zu verzichten – verbale Ausreißer wurden gezielt zur Prüfung des dann protestierenden Publikums eingebaut. „Deutsche Sprache – schöne Sprache“, das stellten die medlz an diesem Abend eindrucksvoll unter Beweis. Mit einem Repertoire von Beethovens Neunter Symphonie - mit dem Text von Schillers „Ode an die Freude“ - bis hin zu „Sonne“ von Rammstein begeisterte das Quartett sein Publikum. Zweieinhalb Stunden lang sangen sie deutsche Titel aus den Genres Pop, Rock, Klassik, Schlager sowie eigene Kompositionen. Sie bedienten sich bei der Band „Wir sind Helden“, rappten den „Liebesbrief“ der „Fantastischen Vier“, mixten Helenes Fischers „Atemlos“ mit „Santa Maria“, kreuzten den „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten mit Udo Lindenbergs „Hinterm Horizont“. Top Gesang mit charmanter Ausstrahlung, gezielt eingesetzte Showeinlagen und viel Humor – so eroberten sie das Publikum im Sturm. Kennengelernt hat sich das Quartett einst im Philharmonischen Kinderchor Dresden. Dort entdeckten sie ihre Freude am Gesang, ihre Liebe zur A-cappella-Musik und legten zehn Jahre lang solide Grundlagen für ihr Handwerk. Die vier Vollblutmusikerinnen mit den großartigen Stimmen bescherten dem Publikum einen ebenso kurzweiligen, wie unvergesslichen Abend.