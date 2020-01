Frauenkirchen-Kantor begeistert auf Orgeltour im Saale-Holzland

Bartholdys zweite Sonate in C-Moll donnert durchs Kirchenschiff. Sie erfüllt den Raum mit kraftvollen Tönen, die hölzernen Bänke vibrieren, sie geben die Schwingungen der alten Musik wieder und lassen das Musikerlebnis zu einem Erlebnis aller Sinne werden. Energisch drückt Matthias Grünert in der Stadtkirche Leutenberg auf die Tasten der Orgel, erbaut von Peternell und Ladegast im vorvergangenen Jahrhundert. „Maria Magdalena“ ist gefüllt bis auf den letzten Platz. Viele Grünert-Fans sind darunter – Grünert ist Kantor der Frauenkirche in Dresden, ein Könner seines Faches.

„Man spürt, dass der Mann für seine Musik lebt“, sagt Martina Natho, die Grünert schon am Vormittag in Schwarzburg gehört hat, jetzt in Leutenberg dabei ist und dem Meister natürlich auch am Abend in der Aquilakirche in Reichmannsdorf lauschen wird.

Leutenberger Orgel als sehr „klangauthentisch“ gelobt

Das Programm der „Orgelfahrt 2020“ ist genau auf die jeweiligen Orgeln in den Kirchen abgestimmt, betont Martina Natho begeistert.

Grünert, der in Leutenberg neben Bartholdy auch Mozart und Rheinberger spielt, lobt die Leutenberger Orgel. Sie sei sehr „klangauthentisch“, habe wunderbare romantische Klangfarben und gebe „in besonderer Weise ein musikalisches Abbild der Hochromantik“. Grünert: „Es macht Spaß, sich in diese Zeit zurückversetzt zu fühlen.“

Frenetischer Beifall nach Konzert in Reichmannsdorf

In Reichmannsdorf wird Kantor Grünert von Ex-Pfarrer Hans-Jürgen Lange willkommen geheißen. Auch die Aquilakirche ist voll, sogar auf der zweiten Empore stehen Zuhörer. Die Kirche werde in diesem Jahr 425 Jahre alt, sagt Lange. Daran erinnere eine Inschrift David Aquilas, entstanden zu einer Zeit, da Reichmannsdorf bereits einmal zu Saalfeld gehörte. „1698 wurden wir dann an Gräfenthal verschenkt – als das Gold alle war“, scherzte Lange. Nun, da die Reichmannsdorfer wieder zu Saalfeld gehörten, freuten sie sich über das Recht, „einen Degen tragen zu dürfen“.

Grünert spielte in Reichmannsdorf sehr feine, freudige und leichte Stücke unter anderem von Moretti, Mozart und da Bergamo. Der Kantor erarbeitete sich bei seinem dritten Auftritt an diesem Samstag einen nahezu frenetischen Beifall und revanchierte sich mit einer Zugabe, es ist ein Stück von Bartholdy.