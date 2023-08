Mutmacher für Startups: Ein Meinungsangebot aus Rudolstadt

In das seit Jahren leerstehende Fabrikgebäude der Polymer Engineering GmbH im Industriegebiet Rudolstadt-Schwarza ziehen im September Gründer aus Jena ein.

Rudolstadt Über eine Gründung wie aus dem Lehrbuch und einen bisher wenig beachteten Standortvorteil für Schwarza

Es ist keineswegs so, dass aus jeder guten Idee ein erfolgreiches Unternehmen wird. Im Gegenteil: Nur eines von zehn Startups startet laut Experten wirklich durch. An die 90 Prozent geben innerhalb der ersten drei Jahre auf. Über sie redet im Normalfall keiner mehr.

Die Polytives GmbH, die jetzt von Jena nach Rudolstadt umsiedelt, ist in dieser Hinsicht ein Mutmacher für andere Gründer. Die Idee hinter Polytives wurde 2014 vom Diplom-Chemiker Oliver Eckardt im Rahmen seiner Dissertation an der Friedrich-Schiller-Universität Jenaerdacht. 2017 komplettierte die Betriebswirtin Viktoria Rothleitner das Gründerteam, es folgten Preise bei Technologie- und Innovationswettbewerben, verbunden damit Aufmerksamkeit in Presse und Fernsehen. Schließlich fand sich ein strategischer Hauptinvestor, der das Wachstum finanziell absichert.

Dass dies nun in Rudolstadt passieren soll, hat übrigens neben den beschriebenen Vorteilen eines traditionellen Chemiestandorts auch mit einem ganz menschlichen Aspekt zu tun: Von Jena aus kommen sämtliche Mitarbeiter per Zug für 49 Euro einen Monat lang nach Schwarza. Und wieder zurück.