Auf einer Baustelle am Rande des Puschkinparks auf Höhe des Darrtor-Kreisels sind Knochen mutmaßlich menschlichen Ursprungs gefunden worden. Vor Jahrzehnten war der Puschkinpark ein Friedhof.

Saalfeld. Passant fand Skelettteile an Baugrube. Stadt Saalfeld: Da war früher ein Friedhof. Die Polizei ermittelt und sucht Rat bei der Rechtsmedizin.

Mysteriöser Knochenfund am Saalfelder Puschkinpark

Ein Spaziergänger hat am 11. Dezember am Rande einer Baugrube am Puschkinpark Knochen mutmaßlich menschlichen Ursprungs gefunden. Wie er auf einer Saalfelder Facebook-Seite mitteilte, habe er die Polizei informiert, die die Skelettteile barg.