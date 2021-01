Nabu in Saalfeld-Rudolstadt kämpft gegen Bergbau-Begierden

Wenn der Kreischef des Naturschutzbundes (Nabu) in Saalfeld-Rudolstadt auf 2020 zurückblickt, dann freut er sich insbesondere über die gute Entwicklung der 15 Nabu-Schutzgebiete im Kreis. Im Schafsbachtal sind im vergangenen Jahr sogar 18 Hektar dazugekommen, erklärte Rainer Hämmerling am Donnerstag dieser Redaktion. Es ist eine Fläche, auf der gefährdete Arten wie Feuersalamander, Fadenmolche aber auch Wildkatzen nachgewiesen wurden.

In 2021 könnte der Nabu über seine Stiftung sogar weitere Areale im Schafsbachtal dazukaufen, allerdings sei die bundesweit tätige Naturschutzstiftung dafür auf weitere Spenden von Naturfreunden angewiesen. Leider, informierte Hämmerling, musste der Nabu erfahren, dass die Natur selbst auf seinen eigenen Flächen nicht unantastbar ist. So soll auf einer Nabu-Fläche im Eichert Bordenschiefer abgebaut werden, wofür einem Fledermauswald des Nabu die Abholzung droht. Froh ist Hämmerling, dass das Verwaltungsgericht Gera einem Eilantrag der Abbaufirma für eine vorzeitige Besitzeinweisung nicht stattgegeben hat. Hämmerling: „Die Rodung ist erst einmal vom Tisch!“ Die Gerichtsentscheidung sei „ein sehr schöner Lichtblick am Ende des Jahren“ gewesen.

Für 2021 wird den Nabu laut Hämmerling weitere Dauerbaustellen beschäftigen. So begleite der Nabu die geplante Ansiedlung der Firma Convertflex am Saalfelder Bahnbogen kritisch. Seine Einwände im Bebauungsplan-Änderungsverfahren seien von der Stadt Saalfeld nicht ernst genommen worden, kritisiert Hämmerling. Er hoffe, dass „wir nun ernst genommen werden“, wenn es an die Auswertung der Nabu-Stellungnahmen im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) geht. Am Bahnbogen soll eine sehr große Halle für die Produktion von Plastikverpackungen errichtet werden. Der Nabu befürchtet negative klimatische Auswirkungen für das Saalfelder Stadtgebiet und kritisiert den großen Landschaftsverbrauch durch das Projekt.

Ebenso werde den Nabu die Windkraft-Ansiedlung in Treppendorf im Norden des Landkreises weiter beschäftigen. Laut Hämmerling sind dort Windkraft-sensible Vogelarten wie Uhu, Schwarzstorch und Wiesenweihe gefährdet. Auf die Frage, worauf er sich in diesem Jahr besonders freue, erklärte Hämmerling, er hoffe darauf, die weitere Bestandssicherung der seltenen Kuhschelle auf einem Nabu-Areal bei Oberpreilipp und des bedrohten Streifenklees bei Etzelbach sehen zu können.