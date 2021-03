Nabu-Präsident besucht Etzelbach

Werk des Bibers: In Kaulsdorf knabberten Biber Bäume am Ufer der Saale an.

Etzelbach. Austausch mit regionalen Biberfreunden an der Saale

Seit einigen Jahren erobert der Biber am Etzelbach in der Saaleaue bei Rudolstadt die Natur zurück. Durch seine Gestaltungskraft sorgt er dafür, dass in der Aue wieder Kleingewässer für Amphibien und Flachwasserbereiche für seltene Vogelarten entstanden sind.

Im Rahmen seiner Frühlingsreise durch Thüringen wird Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger am Montag Nachmittag den Bach besuchen, der dem Dorf Etzelbach zu seinem Namen verhalf. In dem Ortsteil von Uhlstädt-Kirchhasel trifft Krüger lokale Akteure. Auf seinen Spaziergang durch das Gebiet begleiten ihn unter anderem Martin Schmidt, der Landesvorsitzende des Nabu Thüringen, und Marcus Orlamünder, der Projektkoordinator des Nabu-Bibermanagements in Thüringen. Dabei ist zudem der Kreisvorsitzende des Nabu Saalfeld Rudolstadt, Rainer Hämmerling.