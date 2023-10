Nach Brand im Ort: Kirmes in Bucha in einer Ausnahmesituation

Bucha Start mit Andacht in der Kirche - Kirmesgesellschaft bilanziert nach dem Schock zum Auftakt fünf gelungene Tage

Tobias Kanis, Vorsitzender des Buchaer Kirmesvereins, sprach angesichts des Wohnhausbrandes zum Kirmesauftakt, von einer absoluten Ausnahmesituation für das gesamte Dorf. Die Entscheidung zur uneingeschränkten Kirmes-Durchführung fiel nicht leicht, wurde vor allem aber auch im Sinne der Hauseigentümer-Familie, zu Gunsten der Kirmes gefällt.

Somit starteten die Feierlichkeiten mit der Andacht in der Buchaer Annen-Kirche, bei getrübter Stimmung. Die anschließende Bergung der Kermse erfolgte vom Schlauchboot aus, vom Grund des Dorfteichs, diesmal durch Neptun persönlich und seinen Gehilfen Ariello. Zur anschließenden Neptun-Taufe der fünf neu gewonnenen Mitglieder des Kirmesvereins im Jahr 2023 war leider nur ein Mitglied mutig genug, die Prozedur über sich ergehen zu lassen.

Interessanter Vortrag über das versunkene Dorf

Nach dem Ortswechsel zur Festhalle begann das Rahmenprogramm zur Eröffnung auf der großen Bühne, mit den Eröffnungsreden von Vereinsmitglied Karsten Lincke und Ortsteilbürgermeister Bernd Bloß. Darauf folgte der Auftritt des Männerchores und ein äußerst interessant gestalteter Vortrag von Anett Färber über die Geschichte des im Hohenwarte-Stausee versunkenen Dorfes Preßwitz.

Am Freitag stand die Austragung des traditionellen Kirmes Derbys Rot-Weiß Oberdorf gegen Fortuna Unterdorf auf dem Programm. Der Endstand der Partie, die auch dieses Jahr wieder im Lindig-Wald-Stadion Goßwitz stattfinden konnte, war reine Nebensache. Im Vordergrund stehen seit je her der Zusammenhalt im Dorf und die Pflege der jahrzehntelangen Tradition. Die anschließende Feier zog sich bis in die frühen Morgenstunden hin.

Sängertreffen zum Chorjubiläum in der Festhalle

Am Samstag dann konnten die Gäste ein ganz besonderes Ereignis mitverfolgen. In die diesjährige Kirmes eingebettet, wurde das 110-jährige Jubiläum des Buchaer Männerchores Harmonie begangen. In diesem Rahmen hatte der Chor zu einem Sängertreffen in der Festhalle geladen. 11 freundschaftlich verbundene Chöre folgten der Einladung und boten ein hochwertiges kulturelles Erlebnis. Der Zuspruch des Publikums war unerwartet hoch, so dass nicht einmal jeder Gast einen der umfangreich vorbereiteten Sitzplätze ergattern konnte.

Beim am Abend angesetzten Tanz mit der Rockband The Fakez sorgte der Buchaer Karnevalsclub GBCC mit einem kleinen Programm aus Musik und Tänzen für die richtige Einstimmung. Danach lieferte die Band den Rahmen für einen ausgelassenen Abend, mit ihrem abwechslungsreichen Musikmix.

Buntes Kirmestreiben mit Traktorenparade am Sonntag

Der Sonntag begann mit einem kleinen Frühshoppen an der Festhalle. Damit erfolgte der Auftakt zum bunten Kirmestreiben mit Kegelbahn, Verkaufsständen, kulinarischen Köstlichkeiten aus dem Dänischen Paradies und vom Rost des Angelvereins, Kaffee und Kuchen, Hüpfburg, Karussell und vielem mehr. Wie immer war das Publikum besonders gespannt auf die Traktorenparade, die direkt über den Festplatz rollte. Für einen besonderen musikalischen Rahmen sorgte die Gold-Night-Discothek mit DJ Gerhard. Einen bleibenden Eindruck hinterließ der Auftritt der Schalmeienkapelle aus Thierbach im Vogtland. Ihre Darbietung wurde vom Publikum begeistert aufgenommen.

Ebenso beeindruckend war der Auftritt der Kientzer Tanzgirls, die mit vier Tanzgruppen das Kirmesprogramm zum Sonntag bereicherten und damit zum guten Gelingen der Veranstaltung beitrugen.

Harmonika-Rainer bringt alle zum Singen

Zum Abschluss am Montag fand der Kirmesfrühschoppen wie immer im Gasthaus Kanis statt. Eine feste Größe zum Frühschoppen in Bucha ist seit vielen Jahren Harmonika-Rainer, der eine Woche vor seinem 82. Geburtstag von früh an das gesamte Gasthaus zum Singen brachte und dabei fast keines der traditionellen Kirmeslieder ausließ. Unterstützung erhielt er zudem von Hubert Schams, Jürgen Neumann, Jörg Dietzel, Rigo Weiland und Jens Mösch.

Nach dem Fototermin der gesamten Kirmesgesellschaft vor dem Gasthaus wurde die Kermse in ihrer eigens angefertigten Sänfte zum Teich getragen und wieder versenkt. Damit endete ein langes und äußerst erfolgreiches Kirmeswochenende in Bucha mit ein klein wenig Wehmut aber dem Ausblick und der Freude darauf, dass nächstes Jahr wieder Kirmes ist.