Blick auf das Mehrfamilienhaus am Saaldamm 3 in Rudolstadt. Ein Jahr nach dem Brand entsteht äußerlich der Eindruck, es passiere nicht viel. Im Hintergrund aber wird gearbeitet, um das Gebäude wieder herzurichten.

Rudolstadt. Hoher Sanierungsaufwand im Mehrfamilienhaus am Saaldamm nach Brand vor einem Jahr.

Nach Brand in Rudolstadt: Feuchtigkeit steckt noch in Mauern und Balken

Der 23. Januar 2020 veränderte das Leben der Mieter des Hauses Am Saaldamm 3 in Rudolstadt abrupt. Ein Feuer nahm ihnen ihr Zuhause. Nachdem man zunächst glaubte, mit dem Löschen eines Kellerbrandes die Gefahr gebannt zu haben, stand wenig später der Dachstuhl komplett in Flammen. Mit riesigen Wassermengen war die Feuerwehr im Einsatz, um das Geschehen unter Kontrolle zu bringen. Das Ergebnis: Ein Millionenschaden und ein bis heute unbewohnbares Gebäude.