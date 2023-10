Nach Havarie in Saalfeld: Tiefer Weg bleibt noch bis November vollgesperrt

Die Reparatur einer Versorgungsleitung ist der Grund für die Vollsperrung am Tiefen Weg in Saalfeld. Kritik gibt es an den Arbeitszeiten der Baufirma. Auch am Samstag kurz vor 14 Uhr war hier kein Bauarbeiter zu sehen.

Saalfeld Stadtverwaltung informiert über elf aktuelle Straßensperrungen und Behinderungen im Stadtgebiet und den Ortsteilen

Eine Havarie ist dafür verantwortlich, dass am Tiefen Weg in Saalfeld derzeit nicht mehr viel geht. Mit Ampeln in der Knochstraße und der Reschwitzer Straße wird derzeit der Verkehr an dieser sensiblen Stelle in der Südstadt vorbeigeleitet. In Richtung Bergfried, Verdi-Bildungsstätte Auf den Rödern oder BZ-Wohnheim am Steiger geht es aktuell über eine Behelfsstraße über das Gelände des Freibades. Noch bis 10. November soll die Neuverlegung der Versorgungsleitungen dauern.

Kein Wunder, sagen Anwohner aus dem Adrianstal. Nach ihren Beobachtungen wird an der Baustelle am Tiefen Weg täglich kaum mehr als fünf Stunden gearbeitet. Ansonsten seien "Campinos Tote Hosen aktiv", so ein Betroffener.

Zehn weitere Baustellen sorgen in Saalfeld zurzeit für Straßensperrungen und Einschränkungen, wie aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervorgeht. Am 17. Oktober kommt es demnach im Zeitraum von 7 bis 15 Uhr zu Einschränkungen in der Straße „Vor der Heide“. Die Straße muss ab Haus-Nr. 3 aufgrund von Baumfällungen im Bereich der Niederspannungsfreileitung voll gesperrt werden.

Frankenweg kurz vor dem Ende der Leidenszeit

Am 18. und 25. Oktober jeweils im Zeitraum von 7 Uhr bis 12 Uhr kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Unterm Breiten Berg“. Die Straße muss Höhe der Hausnummer 25 aufgrund einer Baustelleneinrichtung für Kran- und Montagearbeiten voll gesperrt werden.

Am Frankenweg indes sollen die Arbeiten an diesem Wochenende beendet werden. Die Straße war im Abschnitt zwischen Hermann-Hesse-Straße und Jacob-Grimm-Straße in drei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten voll gesperrt. Grund sind Tiefbauarbeiten bzgl. der Verlegung von Strom- und Gasleitungen i. A. der Saalfelder Energienetze GmbH.

Noch bis 13. Oktober kommt es zu Einschränkungen in der Bertolt-Brecht-Straße. Die Straße ist im Bereich der Haus-Nr. 11 und 15 voll gesperrt. Hier werden Tiefbauarbeiten zur Herstellung des Strom-Netzanschlusses durchgeführt.

Einen Tag länger sind die Obere Torgasse und der Einmündungsbereich Töpfergasse voll gesperrt. Hier werden Tiefbauarbeiten nach einer Havarie an der Gasleitung durchgeführt.

Zwei Dauerbaustellen gehen fast bis Weihnachten

Bei zwei weiteren Baumaßnahmen geht die Perspektive bis zum 27. Oktober. In der Thomas-Mann-Straße einschließlich Einmündungsbereich James-von-Moltke-Straße kommt es wegen einer Havarie aufgrund eines Kanaleinbruchs ebenso zu einer Vollsperrung, wie an der Fußgängerbrücke Pioniersteg, der nach dem Abriss gerade neu gebaut wird.

Bis 30. Oktober kommt es zu Einschränkungen in der Saalstraße. Die Straße ist im Bereich der Haus-Nr. 48 bis 52 (unterer Bereich, Am Hügel) voll gesperrt. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Störungsbeseitigung an der Gasleitung.

Last but not least geht es um zwei Dauerbaustellen: Bis 16. Dezember wird Am Watzenbach aufgrund von Kanal- und Straßenbauarbeiten keine Durchfahrt möglich sein. Noch eine Woche länger kommt es zu Einschränkungen in der Rudolstädter Straße/Fingersteinkreuzung, wo ein neuer Kreisverkehr entsteht.