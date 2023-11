Nach Havarie: Vollsperrung der Saalstraße in Saalfeld geht in die vierte Woche

Saalfeld Am Tiefen Weg dauert es ebenfalls länger - Einschränkungen des städtischen Verkehrs in der Übersicht

Bereits seit Mitte Oktober ist die Saalstraße in Saalfeld im unteren Bereich Am Hügel voll gesperrt. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Störungsbeseitigung an der Gasleitung. Sollten die Arbeiten ursprünglich bis 30. Oktober beendet sein, so wird die Vollsperrung nun zum zweiten Mal verlängert. Die Einschränkungen werden voraussichtlich bis 11. November andauern, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit.

Einen Nachschlag gibt es auch für die Vollsperrung am Tiefen Weg, in Höhe des Freibades, wo nach einer Havarie Versorgungsleitungen neu verlegt werden. Die Umleitung führt mittels Ampelregelung über das Gelände des Freibades - nunmehr voraussichtlich bis Ende November.

Weitere Baustellen im Stadtgebiet

Am kommenden Freitag, dem 10. November, im Zeitraum von 7 bis 12 Uhr kommt es noch einmal zu Einschränkungen im Frankenweg. Die Straße muss im Abschnitt zwischen B 281 und Lessingstraße voll gesperrt werden. Grund ist eine Baustelleneinrichtung für Kranarbeiten. Eine Umfahrung über Zum Eckardtsanger/ Lessingstraße ist möglich.

Bis 25. November kommt es zu Einschränkungen in der Jacob-Grimm-Straße. Die Straße ist in mehreren aufeinanderfolgenden Bauabschnitten voll gesperrt. Grund sind Tiefbauarbeiten zur Verlegung von Strom- und Gasleitung im Auftrag der Saalfelder Energienetze GmbH.

Bis 30. November sind die Thomas-Mann-Straße und der Einmündungsbereich James-von-Moltke-Straße voll gesperrt. Hier kam es zu einer Havarie aufgrund eines Kanaleinbruchs.

Außerdem wird aktuell weiter im Bereich des neuen Kreisverkehrs am Fingerstein und der Rudolstädter Straße sowie am Pioniersteg über die Saale gearbeitet. Über beide Bauabläufe war gesondert berichtet worden.