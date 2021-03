Nach Möglichkeit viel bewegen

Rudolstadt. „Es kommen nicht auffallend mehr Menschen zur Physiotherapie, sie kommen nur aus anderen Gründen“, sagt Dominik Kluge, Physiotherapeut in der Physiotherapie Gutekunst in Rudolstadt. Da planbare Operationen wie an Hüften und Kniegelenken verschoben wurden, fallen entsprechende Nachbehandlungen und Therapien weg. Mehr Menschen kommen hingegen mit Rückenproblemen. „Sie sagen, dass sie durch das Arbeiten im Homeoffice viel mehr sitzen als sonst im Büro, wo sie mal noch zu Kollegen oder an den Drucker gehen“, sagt er. Und wo sonst ein Fitnessstudio oder Sportvereine einen Ausgleich brachten, ist nun jeder auf sich selbst gestellt. „Da fehlt auch oft die Motivation.“ Für manche Menschen seien Kurse und Sport im Allgemeinen ein Highlight des Tages gewesen. Online-Kurse seien sicher ein guter Ansatz, wenn nichts anderes möglich ist, jedoch sind sie oft wenig zielführend. „Niemand kann eine falsche Haltung oder Ausführung korrigieren.“ Er rät, sich bei gutem Wetter möglichst viel im Freien zu bewegen. Und er freue sich darauf, die Menschen als Therapeut wieder vollumfänglich auf ihrem Weg zu begleiten.