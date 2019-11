Geboren im Mai 1989, habe ich die Wendezeit nicht miterlebt. Gedenkenveranstaltungen wie am Samstag geraten für mich so zu einer besonderen Form von Geschichtsstunde. Die teils frohen, teils bitteren, aber immer sehr plastischen Erinnerungen der Zeitzeugen von früher lassen auch mich als Kind der Wiedervereinigung das Vergangene besser begreifen. Besser jedenfalls, als es der lehrplanartige und nicht immer ganz objektiv dargebrachte Geschichtsunterricht je vermochte. Die Pionierstimmung von damals, das Alles-ist-möglich-Gefühl - es muss unvergleichlich gewesen sein! Dass dem Freudentaumel mit der Zerschlagung von Betrieben, Massenentlassungen und Arbeitslosigkeit bald auch Hässliches folgen sollte, verschwiegen die Redner nicht. Kohls berühmtes Zitat von blühenden Landschaften bekam für manchen Neubundesbürger durch Deindustrialisierung einen höhnischen Beigeschmack. Doch trotz meiner Jugend wage ich mir die Aussage: Nachtrauern gilt nicht! Ohne seine Geschichte kann kein Mensch, kein Volk sein. Es braucht Vergangenheit, um Zukunft zu gestalten. Denn die ist wichtiger, als das, was einmal war.