Nach zehn Konzerten: Sängerknaben von der Sommerreise zurück in Saalfeld

Saalfeld. Tourneeabschluss in der Johanneskirche Saalfeld

Nach zehn Konzerten in Thüringen, Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern kehren die Thüringer Sängerknaben nach Hause zurück und sind zum Abschluss ihrer Sommerreise am Mittwoch, 19. Juli, in der Saalfelder Johanneskirche zu hören. Unter dem Titel „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn“ erklingen Kompositionen von Heinrich Schütz, William Byrd, Hans Leo Haßler, Anton Bruckner, Igor Stravinsky u. a. Die Leitung hat Kantor Andreas Marquardt, an der Orgel spielt Lukas Klöppel.

Die Thüringer Sängerknaben, der einzige Knabenchor der Mitteldeutschen Landeskirche, wurde 1950 von Walter Schönheit an der Saalfelder Johanneskirche gegründet. Die jungen Sänger im Alter von 7 bis 20 Jahren wohnen alle in der Stadt und der Region Saalfeld, treffen sich mehrmals wöchentlich zu Proben und erarbeiten dabei ein immer breiteres Repertoire, das neben geistlichen Chorwerken verschiedener musikalischer Epochen auch Volkslieder umfasst. Nach der für alle sehr schwierigen Corona-Zeit arbeiten sie nun mit Eifer daran, ihr vormaliges Niveau wieder zu erreichen. Gemäß ihrem Motto „Soli Deo Gloria – Allein zur Ehre Gottes“ sind die Thüringer Sängerknaben vor allem regelmäßig in den Gottesdiensten der Johanneskirche in Saalfeld zu hören. Aber auch die Tradition der jährlichen Konzertreisen durch Mittel- und Norddeutschland wird gepflegt. So gab es in diesem Jahr im Juli Konzerte unter anderem in Meuselbach, Röbel, Wolgast, Heringsdorf, Anklam und Penzlin.

Das Konzert am Mittwoch in ihrer Heimatstadt Saalfeld bildet den Abschluss der Sommerreise. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird freundlich gebeten.

Mittwoch, 19. Juli, 19.30 Uhr, Johanneskirche Saalfeld