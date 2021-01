Auch der Sohn des 51-Jährigen soll dazugekommen sein und auf den am Boden liegenden Schneeschieber eingeschlagen haben.

Oberweißbach. Am Samstagmorgen ist in Oberweißbach ein Streit völlig eskaliert: Ein 58-Jähriger bat seinen Nachbarn, seinen Wagen wegzufahren, weil er Schnee schieben wolle. Dieser schlug ihn plötzlich zu Boden.

Nachbarn geraten in Oberweißbach wegen einsetzenden Schneefalls in Streit

Samstag gegen 9.40 Uhr hat ein im Hohlweg in Oberweißbach abgestelltes Fahrzeug zu einem handfesten Schlagabtausch zwischen Nachbarn geführt.

Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem Auto die Zufahrt zum Wohnblock hinauf und parkte kurzzeitig vor dem Hauseingang. Dies missfiel jedoch einem 58-Jährigen, der Schnee schieben wollte. Er forderte den Mann auf, sein Fahrzeug wegzufahren, woraufhin dieser mit der Faust auf ihn einschlug, so dass der 58-Jährige zu Boden ging. Zwischenzeitlich kam der 20-jährige Sohn des 51-Jährigen hinzu; beide sollen auf den am Boden Liegenden weiter eingeschlagen haben, ließen dann irgendwann von ihm ab und fuhren mit dem Wagen davon.

Der Rettungsdienst brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum. Vater und Sohn konnten im Rahmen der Fahdung aufgespürt werden und gaben an, dass der Nachbar sie mit dem Schneeschieber attackiert habe, wodurch der Jüngere am Kopf verletzt wurde.

Alle Beteiligten erwarten nun Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: