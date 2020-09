Nachdenklichkeit zum 75. Jahrestag der Befreiung der „Laura“

Schmiedebach. Im Buchenwald-Außenlager in Schmiedebach waren 2600 Menschen inhaftiert, 560 von ihnen starben. Am Montag wurde ihrer gedacht.

Kirsten van Hasselt, Enkelin des ehemaligen KZ-Häftlings Herman van Hasselt, hat am Montag bei einer Gedenkveranstaltung anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des KZ-Außenlagers „Laura“ in Schmiedebach einen Gedenkstein enthüllt. Zudem pflanzte die Niederländerin gemeinsam mit Thüringens Minister für Kultur-, Bundes- und Europaangelegenheiten, Benjamin Hoff (Linke), dem Landrat des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, Marko Wolfram (SPD), und der Vorsitzenden des Laura-Fördervereins, Dorit Gropp, einen Bergahorn-Baum. Der Musiker Jens Bühring umrahmte die Gedenkstunde mit Gitarren-Musik. So sang er ein Lied von Ilse Weber, die mit ihrem Sohn in Auschwitz ermordet wurde.