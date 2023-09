Nachfolgersuche bislang erfolglos: Verliert Königsee eine Gärtnerei? 

Der Räumungsverkauf läuft in Königsee.

Königsee Eigentümer wollen noch ein weiteres Jahr versuchen, eine Nachfolgelösung für den Traditionsbetrieb zu finden

Noch im März gab es die Hoffnung, dass die lange Suche nach einer Nachfolgeschaft für den Gartenbaubetrieb von Jürgen Springer einen Erfolg ergeben würde. Für die Immobilie samt Freifläche und Gewächshäusern wird nach wie vor ein neuer Betreiber gesucht. Man hat sich für die Suche einen Zeitraum von einem Jahr ab jetzt gesetzt.

Auch die Stadtverwaltung hatte sich eingeschaltet und im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht, die Gärtnerei in Königsee und Dörnfeld als Standortfaktor weiter zu unterhalten. Doch inzwischen verkündet es auch ein Schild am Eingang der Verkaufsräume in Königssees Innenstadt: Seit dem 25. September läuft der Räumungsverkauf mit dem Grund der geplanten Geschäftsaufgabe zum 1. Oktober.

“Wir bedauern ausdrücklich, dass es bis jetzt noch keinen Bewerber für eine Weiterführung des allseits beliebten Angebots gibt, das auch im Rathaus - paritätisch - für Blumenanlässe genutzt wurde und hoffen darauf, dass die weiter laufenden Verkaufsbemühungen einen längeren Leerstand vermeiden helfen und uns die dringend benötigte zweite Gärtnerei erhält”, so Bürgermeister Marco Waschkowski.