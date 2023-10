Nachrichten aus Saalfeld-Rudolstadt: Weniger Investitionen, Patientencheck und ein Richtfest

Saalfeld/Rudolstadt Die Lage am Morgen im Landkreis und was im Laufe des Tages wichtig wird

Guten Morgen, Saalfeld-Rudolstadt! Wettertechnisch sind die Aussichten für diesen Freitag eher herbstlich-trüb, was auch zur Stimmung in der Wirtschaft passt, denn erst in dieser Woche vermeldeten wir einen Umsatzeinbruch der Industrie im Landkreis. Die Chancen, das Tal schnell wieder zu verlassen, sind nicht gerade berauschend.

Weniger Investitionen der Industriebetriebe

Die Bruttoanlageinvestitionen der Industriebetriebe gelten als Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung. Wird viel in neue Ausrüstung und Gebäude investiert, ist in ein paar Jahren ein Wachstum zu erwarten, beim Gegenteil droht der Abschwung. Nach den jetzt veröffentlichten Zahlen des Statistischen Landesamtes ist dies in Saalfeld-Rudolstadt der Fall. Im Jahr 2021 - neuere Zahlen liegen nicht vor - wurden von den 97 Betrieben des verarbeitenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten 59,3 Millionen Euro investiert. Im Jahr davor waren es noch fast 67 Millionen, in Spitzenzeiten über 80 Millionen Euro.

Zurückgegangen ist seit 2018 auch die Zahl der Betriebe (um sechs) und die der Beschäftigten auf jetzt gut 8400. Das heißt, dass innerhalb von zwei Jahren 1200 Industriearbeitsplätze in Saalfeld-Rudolstadt verloren gingen. Zu beachten ist aber, dass in die Zeit der Kreiswechsel von Lichte und Piesau fällt.

Patienten sind mit hiesigen Kliniken zufrieden

Die Patienten sind mit den Kliniken im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt überwiegend zufrieden. Das geht aus dem Gesundheitsnavigator der AOK hervor. Alle vier Häuser, für die Patientenbewertungen abgegeben wurden, liegen über dem Bundesschnitt von 81 Prozent Weiterempfehlungen. Spitzenreiter im Landkreis ist das Fachkrankenhaus für Dermatologie Schloss Friedensburg GmbH in Leutenberg mit 96 Prozent, gefolgt von der Klinik an der Weißenburg (92 Prozent) und den Thüringen-Kliniken in Saalfeld und Rudolstadt (85 Prozent). Für die Dr. Ebel Fachkliniken GmbH & Co. Klinik Bergfried KG in Saalfeld waren nicht genügend Bewertungen von Patienten vorhanden.

Richtfest auf der Theaterbaustelle in Rudolstadt

Das Dach ist dicht, der Winter kann kommen. Für den Millionen teuren Neubau des Zuschauerhauses am Theater Rudolstadt wird am Freitag Nachmittag Richtfest. In einer exklusiven Runde aus Theaterleuten, Aufsichtsratsmitgliedern, wichtigen Publikumsvertretern, Mitgliedern des Fördervereins und natürlich mit den Bau-Menschen soll gemeinsam auf den Meilenstein angestoßen werden. Na dann, Prost!