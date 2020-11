Nachruf auf einen Allroundkünstler: Saalfelder Künstler Kristian Körting ist tot

Das letzte Mal, dass ich Kristian Körting begegnet bin, war Ende Oktober vergangenen Jahres. Er war gerade 70 Jahre alt geworden, und das Saalfelder Stadtmuseum hatte anlässlich des Jubiläums eine Ausstellung organisiert. Der Rückblick auf 40 erfüllte Lebens- und Schaffensjahre. Die Kunst war seine Spielwiese, auf der seine Fantasie immer neue Blüten und Früchte trieb. Zeitlebens hatte er unentwegt Neues geschaffen, die Kunstszene von seinem Ateliergehöft in Remschütz weit über die Region hinaus geprägt und seine Mitstreiter inspiriert. Er hatte getöpfert, gemalt, gedruckt, fotografiert, gefilmt, komponiert, musiziert, performt, gebaut, konstruiert, experimentiert.

Jetzt ist Kristian Körting tot. Er verstarb am vergangen Donnerstag im Alter von 71 Jahren nach einem langen Krebsleiden im Saalfelder Krankenhaus. Seine Frau Sabine war bis zuletzt an der Seite ihres Mannes. Die schreckliche Diagnose hatte er im vergangenen Dezember erhalten - kurz nach der Ausstellung im Stadtmuseum. Doch schon vorher hat ihn die Vorbereitung der Jubiläumsschau sehr viel Kraft und Anstrengung gekostet. Trotz der Schmerzen, die er gehabt haben muss, hat er sich nichts anmerken lassen, seine Ausstellung vorbereitet, ein Buch dazu veröffentlich, in dem er sein Leben und sein Werk für Interessierte aufgeblättert hat. Das Buch ist noch erhältlich als Rückblick auf ein großes Leben.

Schon im Januar diesen Jahres war es ihm nicht mehr möglich, an der Jazz-Jam-Session im Meininger Hof in Saalfeld, seit 2004 von ihm mit Musikern aus ganz Deutschland organisiert, teilzunehmen. Es folgten Chemotherapien und Operationen, hin und wieder Phasen der Erholung. „Er hat bis zuletzt gekämpft. Wenn es ihm etwas besser ging, hat er sogar noch etwas Keramik gemacht. Doch zuletzt ging auch das nicht mehr“, so seine Frau Sabine. Mit ihm ist ein ideenreicher, kreativer, sympathischer Künstler gegangen, den immer das Mehrdeutige reizte, das Rätselhafte, das Absurde, das er mit unglaublich viel Humor und Ironie füllte.

Extravagante Musikinstrumente wie eine Keramik-Orgel

Seit er 1960 Mitglied der Thüringer Sängerknaben wurde und musikalisch auch eine grundlegende Ausbildung erhielt, ist Kristian Körting immer wieder als Arrangeur, Musiker und Komponist auf neuen Wegen gewandelt. 1978 hat er eine Keramik-Orgel geschaffen, die heute im Besitz des Keramik-Museums Bürgel ist und dort auch gespielt wird. Es folgten andere extravagante, selbstgebaute Musikinstrumente, teilweise aus den absurdesten Materialien. Zum Schluss noch 2018 ein Klangobjekt aus sieben Orgelpfeifen.

Von Haus aus war Körting allerdings Keramiker. Er entstammte einer bekannten Keramikerfamilie, hat nach der Lehre bei Gerda und Heiner Körting sieben Jahre lang in der Töpferei seiner Mutter in Saalfeld gearbeitet. In seiner keramischen Arbeit „Das Pendel“ von 1979 hat er schon damals und fast prophetisch aus heutiger Sicht den besorgniserregenden Umgang der Menschen mit ihrer Umwelt thematisiert. Zeitlebens hat ihn das beschäftigt, so auch in seinen Gemälden, wie beispielsweise in „ Trance“, ein Ölgemälde, das eine nackte Frau in idyllischer Landschaft zeigt, die hinter sich allerdings nur brennende Landschaften und Zerstörung hinterlässt. Körting hat zarte Landschafts- und Tieraquarelle ebenso gemalt, wie surreale, sinnliche und erotische Fantasiegebilde.

Er war ein Naturtalent in allen Bereichen, mit Leidenschaft Keramiker, Zeichner, Maler, Konstrukteur, Musiker, Komponist, Chorleiter, Performer und immer wieder Spiritus rector und Organisator unvergesslicher Kulturereignisse. Er wurde Mitbegründer und Vorsitzender des Saalfelder Kunstvereins, initiierte vor seiner Haustür am Saale-Ufer einen Skulpturenpark, hat seine Spuren im öffentlichen Raum hinterlassen, beispielsweise mit dem Marktbrunnen in Saalfeld oder der Außenfassade der Bibliothek. Er hat mit seinem geistreichen Rat und Impulsen seine Spuren in den Köpfen all jener kunstsinnigen Menschen hinterlassen, die ihn kannten, mit ihm arbeiteten, mit ihm lebten, feierten, musizierten. Und vor allem in ihren Herzen als ein wunderbarer, liebenswerter und mitreißender Mensch.