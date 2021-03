Nachwuchs-Forscher mit neuem Domizil

Noah und Niklas mit ihrem dampfenden Vulkan im neuen Experimentierraum der Westschule in Rudolstadt.

Rudolstadt. Neuer Experimentierraum kommt sowohl Westschule als auch DRK-Kindergarten „Henry Dunant“ zugute

Konzentriert blicken Noah und Niklas über den Rand des Mund-Nasen-Schutzes, als das von ihnen zusammengemixte Gemisch in den selbstgebauten Vulkan fließt. Ein paar Augenblicke später quillt ein gelber Stoff heraus. Und die beiden zehnjährigen Schüler schauen zufrieden drein, das Experiment ist gelungen im neuen Experimentierraum der Westschule in Rudolstadt.

Das kleine Labor für Nachwuchs-Wissenschaftler ist die neueste Errungenschaft der Grundschule, die sie ab sofort gemeinsam mit dem benachbarten DRK-Kindergarten Henry Dunant nutzen wird. Damit wird auch eine jahrelange Kooperation auf anderen Gebieten fortgesetzt, mit der sowohl die Schule als auch der Kindergarten Synergieeffekte nutzen. So gebe es – pandemiebedingt eingeschränkt – beispielsweise eine Zusammenarbeit bei der Nutzung der Sporthalle und auch des Schulgartens.

Mit dem Experimentierraum wurde zugleich der ehemalige Speiseraum der Westschule wieder einer Nutzung zugeführt. Für etwa 20.000 Euro wurde die Räumlichkeit so hergerichtet, dass bis zu 15 Kinder gleichzeitig ihre Neugier befriedigen können. Und die Ausstattung des Raumes soll noch verbessert werden: So denkt man beispielsweise an eine Werkbank. Wenn es die Situation wieder zulässt, soll auch der gemeinsame Aufenthalt von Kindergartenkindern und Grundschülern möglich werden: „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn beispielsweise die Forschergruppe des Kindergartens mit den Grundschülern gemeinsam auf Entdeckungstour gehen“, sagen unisono Schulleiterin Heidi Kober und Kindergarten-Leiterin Jana Hartig.

Beide Einrichtungen haben weitere Ideen. Um diese zu finanzieren, hat man sich erneut am Förderprogramm „Ideen macht Schule“ beteiligt. Die West-Schule ist guter Hoffnung: Bereits zwei Mal gab es für Vorhaben im Rahmen dieses Programmes Unterstützung.