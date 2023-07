Nächster Erzählsalon: Was sich Schwarzburgs Jugend für die Zukunft wünscht

Im Klubraum der Jugend an der früheren Jugendherberge „Hans Breuer“ in Schwarzburg findet am Dienstag der nächste Erzählsalon statt. Dann soll es um Wünsche und Vorstellungen der Jugend für den Ort gehen.

Schwarzburg Die Veranstalter wollen am Dienstag in der früheren Jugendherberge Brücken schlagen zwischen den Generationen

"Was wir uns für Schwarzburgs Zukunft wünschen" ist Thema des nächsten Erzählsalons im Projekt "Wende-Erfahrungen und Zukunfts-Visionen in Schwarzburg 2023", der am Dienstag, dem 1. August, 16 bis 18 Uhr im Klubraum der Jugend an der ehemaligen Jugendherberge in Schwarzburg stattfindet.

Sommerfrische im Schwarzatal: Bis 1989 war Schwarzburg ein beliebtes Tourismuszentrum. Neben reichlich Gaststätten gab es zwölf Ferienheime, die volkseigenen Betrieben (VEB) gehörten oder dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund (FDGB). Die Forstfachhochschule hielt mit ihren Studenten die Gemeinde übers ganze Jahr lebendig. Noch heute zeugen teils stattliche Häuser von der florierenden Vergangenheit. Doch die Feriengäste sind verschwunden, Hotels stehen leer, die Immobile der Forst-Uni wurde verkauft.

Salonnière Katrin Rohnstock moderiert das Gespräch

Die älteren Bewohnerinnen und Bewohner von Schwarzburg und Umgebung haben noch eine lebendige Erinnerung an die vergangene Zeit. Die Jüngeren erfahren von dieser Vergangenheit – wenn überhaupt – nur durch Erzählungen. Deshalb ist der Austausch zwischen den Generationen für die Entwicklung des Stadtlebens wichtig. Dazu möchte das Erzählprojekt Schlossverein, Rohnstock Biografien und die lokale Partnerschaft für Demokratie beitragen.

In dem von Katrin Rohnstock, Salonnière aus Jena, moderierten Erzählsalon am nächsten Dienstag 16 Uhr erzählen Jugendliche, wie sie in Schwarzburg leben und was sie sich für ihre Heimat wünschen. Die Älteren sind herzlich eingeladen zuzuhören. Nachdem die Jugendlichen erzählt haben, kann ein Dialog zwischen Jung und Alt stattfinden.

Weitere Erzählsalons sind schon terminiert

Das neue Erzählprojekt »Wende-Erfahrungen und Zukunfts-Visionen in Schwarzburg 2023« erkundet die Zeit um 1989/90 und die Folgejahre. In mehreren Erzählsalons sind Menschen aus der Region Schwarzatal eingeladen, Erinnerungen, Wahrnehmungen und Wünsche fürs Leben und Arbeiten in Schwarzburg zu teilen. Eine Auswahl der Schwarzburger Geschichten – das Einverständnis der Erzählenden vorausgesetzt – soll aufgeschrieben werden und 2024 in einem Buch erscheinen.

Weitere Erzählsalons: „Das Ende der Sommerfrische – oder ein Neuanfang?“

am 19. August, 19 Uhr, im Schwarzburger Kultursaal; "Erinnerungen an die renommierte Forstschule und ihr Ende" mit Prof. Helmut Witticke am 17. September, 15 Uhr, an der Hirschtränke am Naturlehrpfad und 17.30 Uhr im Café „Zur Perle“ im Schwarzburger Ortskern.