Udo Thüring als Lord Schlüsselbewahrer reckt vor dem Rudolstädter Rathaus den symbolischen Schlüssel in die Höhe, mit dem die Narren die Übernahme der Macht in der fünften Jahreszeit verbinden.

Narren haben die Macht in Saalfeld-Rudolstadt übernommen

Faschingsauftakt am 11.11., 11.11 Uhr in mindestens einem halben Dutzend Orten im Landkreis gefeiert

In Saalfeld, Rudolstadt, Bad Blankenburg und mindestens einem halben Dutzend weiteren Orten regieren seit Sonnabend auch ganz offiziell die Narren. Traditionsgemäß am 11.11., 11.11 Uhr gaben die Bürgermeister symbolisch die Schlüsselgewalt für ihre Rathäuser ab und legten sie in die Hände der Faschingsvereine.

Vertreter von sieben Vereinen in Rudolstadt begrüßt

In Rudolstadt hatte der langjährige Lord Schlüsselbewahrer Udo Thüring seinen letzten Auftritt in dieser Funktion und begrüßte auf dem Marktplatz die Präsidenten, Vorsitzenden und Prinzenpaare vom Teichrödanier Karnevalsverein (TKV), vom Teicheler Karnevals-Club (TKC), dem Rolschter Carnevalsklub "Die Brummochsen", dem Karnevals-Club Remda (KCR), dem Carnevals-Club Löwenburg (CCL), dem Pennäler Karnevals-Club (PKC) und den PKC-Ehrenräten.

Abschied nach 43 Jahren im Rolschter Karneval

Nach 43 Jahren im Rolschter Karneval verabschiedete sich Thüring mit einem Dank für die freundliche und kollegiale Zusammenarbeit und einem einfachen "Rolscht gelle, gelle". Er sagte sichtlich gerührt: "Ich bin mir sicher, dass bei soviel Begeisterung und Kreativität der Rolschter Karneval weiter auf einem erfolgreichen Kurs bleibt".

Anschließend erhielt er den Rathausschlüssel vom 1. Beigeordneten Mirko Schreiber (BfR), der den dienstlich in Berlin weilenden Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) vertrat.