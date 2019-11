Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Narren übernehmen die Herrschaft in Rudolstadt und Bad Blankenburg

Wenn es laut über den Rudolstädter Markt tönt: „So ein Tag, so wunderschön wie heute“ oder „Wir ham den Kanal, wir ham den Kanal, wir ham den Kanal noch lange nicht voll“, dann sind die Karnevalisten nicht weit. So wie am Samstag, als sich acht Vereine aus Rudolstadt, Teichröda, Teichel, Engerda und Remda am Vormittag nach dem Umzug auf dem Markt trafen, um pünktlich 11.11 Uhr die Hoheit über das Rathaus zu bekommen. Bürgermeister Jörg Reichl rückte den Stadtschlüssel raus und hatte auch gleich eine Bitte an die Karnevalisten: „Sorgt dafür, dass unser Theater fertig gebaut wird“. Funken, Tanzgruppen und Tanzmariechen Hanna aus Teichröda erfreuten im Anschluss das Publikum mit ihren Darbietungen und machten Lust auf die Veranstaltungen der kommenden Saison. Auch Schunkelrunden durften nicht fehlen. Ab Abend ging es dann weiter. Der Rolschter Carneval Klub „Die Brummochsen“, hatte zu einer Veranstaltung in der Mehrzweckhalle in Schaala eingeladen. Gefeiert wird auch in Teichröda und Remda.

Jubiläum in Kurschanien

Voll und ganz gewaltfrei, mit Pauken und Trompeten sowie in bester Karnevalsstimmung hat die Narrenschar mal wieder die Herrschaft über das Bad Blankenburger Rathaus erlangt. „Die Stadt war sehr, sehr früh sehr, sehr voll“, lachte eine Schönheit im Ganzkörper-Fellkostüm. Beim Narren- Gaudiwurm durch die Stadt holen die BBCC´ler zum ersten karnevalistischen Rundumschlag der Saison aus. Und die sind fast alle fantasievoll verkleidet. Auf dem Marktplatz herrschte buntes Treiben, nicht nur die Narren feierten, auch viele Einheimische und Gäste waren gekommen, um die Schlüsselübergabe hautnah mitzuerleben. Ein wenig Wehmut klang beim alten Prinzenpaar Tanja und Daniel mit, die ihre Insignien an das neue Paar übergeben mussten. Sie wünschten den neuen Regenten Susi und Marcel Graf viel Freude und Frohsinn während der Kampagne. In diesem Jahr wurde der Elferrat 60 Jahre alt. Im Übrigen galt: „Es ist der normale Wahnsinn.“ Unter der Narrenkappe sind alle gleich – egal welchen Stand sie außerhalb der närrischen Zeit haben. Im Vereinshaus gab es dann einen Vorgeschmack auf das, was die Fans des organisierten Frohsinns in der neuen Session alles erwartet. Es wird geschunkelt, getanzt und geküsst und das bis in die Morgenstunden. Dann fallen die Narren ins Bett und träumen wahrscheinlich vom ersten Büttenabend am 8. Februar 2020.