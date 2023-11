Naturalienkabinett der Heidecksburg in Rudolstadt wird digitalisiert

Rudolstadt. Rund 20.000 Objekte aus verschiedenen Sammlungen sollen nun digitalisiert werden. Wie das funktionieren kann, zeigt ein Vortrag am 15. November.

In einer Zeit, in der sich der Forscher- und Entdeckerdrang der aufblühenden Wissenschaften in den zahlreichen Kunst- und Wunderkammern spiegelte, erschuf das Naturinteresse des späteren Fürsten Friedrich Karl von Schwarzburg-Rudolstadt 1757 ein Naturalienkabinett, welches bis heute als Naturhistorisches Museum im Thüringer Landesmuseum Heidecksburg fortbesteht.

Mit Fördergeldern des Bundesministeriums für Kultur und Medien könne nun das dreijährige Projekt »HEidigital« (2023 – 2025) umgesetzt werden, in welchem die Sammlungen des Naturhistorischen Museums auf der Heidecksburg im Mittelpunkt stehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Gute 10.000 Objekte aus der geologischen Sammlung sowie 11.000 Herbarblätter aus der botanischen Sammlung und die ca. 800 Objekte umfassende Korallensammlung aus dem Bereich Zoologie werden bearbeitet und digitalisiert.

Das älteste Naturalienkabinett Thüringens macht sich auf den Weg in die Digitalisierung, jedoch soll dabei das reale Objekt nicht in den Hintergrund treten. Sabrina Lüderitz, Direktorin des Landesmuseums Heidecksburg, führt deshalb am Mittwoch, 15. November, 16 Uhr, in der Stadtbibliothek Rudolstadt in die Geschichte des Naturalienkabinettes ein und zeigt Wege und Visionen einer Weiterentwicklung auf. Die Goethe-Gesellschaft Rudolstadt lädt ihre Mitglieder und Gäste zu diesem Vortrag herzlich ein. red