Naturschützer finden Drogenutensilien nahe der Schwarza

Die Müllsammler aus Bad Blankenburg mit Werkzeugen und "Funden" nach der Aktion an der Schwarza.

Bad Blankenburg Müllsammelaktion am Sonnabend in Bad Blankenburg mit Unterstützung von örtlichen Vereinen

Müll wird einfach weggeworfen. Viele ärgern sich über die gedankenlosen Zeitgenossen. Aber ärgern allein hilft der Natur nicht weiter. Zum Glück gibt es Gruppen wie die Junge BI Chrysopraswehr Bad Blankenburg, die mit Gleichgesinnten in ihrer Freizeit im Schwarzatal Müll sammeln. Auch bei der Flursäuberungsaktion am Samstag ist die Beteiligung erfreulich hoch. Die Unterstützer kamen vom Freibadverein Bad Blankenburg, der Naturschutzstation, dem Geschichts-Forschungsverein Walpersberg und vielen anderen.

Spritzen und Nadeln der Polizei übergeben

Das Positive war, dass diesmal deutlich weniger Müll anfiel. Ein Umdenken in der Bevölkerung scheint stattzufinden. Der negative Höhepunkt war, dass auch einige Spritzen und Nadeln im Gebüsch an einer Ruhebank gefunden und an die Polizei übergeben worden sind.