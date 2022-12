Nebellöschsystem für Feuerwehr Kleingeschwenda

Saalfeld Material für technische Hilfeleistung und Schutzanzüge für Brandschützer in Saalfeld übergeben

In der Feuerwache der Stadt Saalfeld übergab Landrat Marko Wolfram (SPD) gemeinsam mit Kreisbrandinspektor Christian Patze in dieser Woche umfangreiche Feuerwehrausrüstung an Bürgermeister Steffen Kania (CDU), Stadtbrandmeister Andreas Schüner, den Wehrführer der Feuerwehr Saalfeld, Christoph Landte und dessen Stellvertreter Michael Klose. Laut einer Mitteilung des Landratsamtes hat die Ausrüstung einen Gesamtwert von rund 22.500 Euro.

Schon seit geraumer Zeit auf der Wunschliste stand ein Nebellöschsystem für die freiwillige Feuerwehr Kleingeschwenda bei Arnsgereuth. Das System enthält drei Lanzendüsen, mit denen Brände an schwer zugänglichen Stellen wie innerhalb von Trockenbauwänden gelöscht werden können. Dazu kommen Schläuche und ein Hammer zum Einschlagen der Düsen. Die Spezialausrüstung passt in einen Alukoffer und kostet rund 2100 Euro. Sie wird auf einem vorhandenen Fahrzeug in Kleingeschwenda (TLF 300) eingesetzt.

LED-Beleuchtung ersetzt bisherige Halogenstrahler

Zudem wird der Mitteilung zufolge technische Ausstattung auf dem Abrollbehälter Rüsttechnik ersetzt, der in Saalfeld stationiert ist. Dazu gehören spezielle Werkzeugsätze, Hebekissen, ein Verkehrsunfallsystem und neue LED-Beleuchtung, die bisherige Halogenstrahler ersetzt. Die Ausrüstung summiert sich auf rund 8400 Euro.

Für den Gerätewagen Atemschutz/Strahlenschutz wurden vier komplette Chemikalienschutzanzüge neu beschafft. Diese müssen nach zehn Jahren regelmäßig ersetzt werden, um weiterhin die Anforderungen an Dichtigkeit zu erfüllen. Die vier Anzüge kosten zusammen rund 12.000 Euro.