Neptun hat in Königsee alle Hände voll zu tun

Königsee Waldbadfest mit Beach-Party wird im zweiten Anlauf zum großen Spaß für alle Akteure und Besucher

Nachdem man eine Woche zuvor kurzfristig auf Grund des anhaltenden Regens das Waldseefest in Königsee abgesagt hatte und auf das darauffolgende Wochenende orientierte, hatten die Veranstalter diesmal wettertechnisch alles richtig gemacht. So fand nun am idyllisch gelegenen Waldsee der Rinnestadt bei herrlichstem Sommerwetter zum zweiten Mal nach längerer Pause wieder ein Neptunfest statt. Dieses wurde von den Königseer Waldseefreunden in Absprache mit Badpächter Maik Wunderlich organisiert und auf Grund der Temperaturen ein tolles Erlebnis für Jung und Alt.

Örtliche Vereine bringen sich bei Mitmachaktionen ein

Neben der Abkühlung im Wasser bestand für Groß und Klein auch die Möglichkeit, sich bei zahlreichen Mitmachaktionen zu betätigen. Da hatten die Thuringia-Bogenschützen einen Parcours, Kisten konnten gestapelt werden - wo Hajo Luda mit 15 den Rekord aufgestellt hat. Spiele hatte die Verkehrswacht sowie die Feuerwehr aufgebaut und auch das Schminken der Mädchen sowie Jungen durfte nicht fehlen. Für das leibliche Wohl sorgten die Mitarbeiter des Bad-Kiosk, die Frauen der Waldseefreunde hatten selbstgebackenen Kuchen, Muffins und Kaffee sowie die Kultgaststätte „Sängersch“. Musikalisch umrahmt mit den entsprechenden Beach-Party-Klängen wurde die Veranstaltung durch den Oberschöblinger DJ Oliver.

Meeresgott kommt mit dem Kahn über den See

Nachdem der Nachwuchs von Moderator Joachim Böttger angestachelt und aufgefordert wurde, den Neptun in der Meerestiefe aus dem Tiefschlaf zu wecken, kam dieser bei stahlblauen Himmel sowie herrlichstem Sonnenschein aus den Fluten und mit dem Kahn über den See geschippert. Im Schlepptau hatte er seine Nixen sowie weiteres helfendes Gefolge. Im Nichtschwimmerbereich legte das Boot mit Neptun Christian Pfeifer, seines Zeichens Schwimmmeister des Waldbades, unter großem Jubel an.

Als er sich schließlich durch die Massen gekämpft und den Taufspruch verlesen hatte, startete die nicht enden wollende Taufzeremonie. Alle auf lustige Namen, wie Seeteufel, Waldseegurke, Seepferdchen, Krabbe, usw. getauften Kinder erhielten Taufmedaillen. Der Vorsitzende der Waldseefreunde, Ralf Both, ließ es sich im Anschluss nicht nehmen, allen Mitwirkenden sowie Sponsoren zu danken, die maßgeblich zum Erfolg des Festes beigetragen haben.