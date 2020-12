Dämmerung auf dem Bahnsteig in Rudolstadt-Schwarza. Künftig kann man hier auch zu ganz später Stunde ein- und aussteigen.

Saalfeld/Zeutsch. Gute Bahn-News: Ein „Lumpensammler“ startet künftig 0.46 Uhr in Jena. Und Zeutsch wird wieder regulärer Halt bei allen Abellio-Zügen.

Nach der Kulturarena noch in die Jenaer Kneipenszene eintauchen und dann mit dem „Lumpensammler“ 0.46 Uhr zurück nach Saalfeld oder Rudolstadt? Diese Möglichkeiten wird es ab Fahrplanwechsel am 13. Dezember zumindest in den Nächten vom Freitag zum Sonnabend und vom Sonnabend zum Sonntag geben.