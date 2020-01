Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Angebote für Givebox in Gorndorf erhalten

Mit einer überwältigenden Resonanz wurde die Leiterin des Jugend- und Stadtteilzentrums Gorndorf, Andrea Tauchnitz, überrascht: Nachdem die Türen der Givebox, die dort steht, gewaltsam zerstört und herausgenommen wurden, wollten hilfsbereite Menschen, dass die Givebox nicht aufgegeben wird. Gleich zwei Angebote für einen neuen Schrank erreichten kurz nach der Meldung über den Vandalismus die Einrichtung.

Der vorerst notdürftig wieder zusammengebaute Schrank ist inzwischen mit Dellen übersät. „Der erste Schrank, den wir im Dezember 2014 aufstellten, war noch aus Holz und hatte dementsprechend nicht die beste Haltbarkeit“, erzählt Franziska Wolf, die damals die Givebox mit Klassenkameradinnen im Rahmen einer Projektarbeit in der Ausbildung initiierte. Vor zwei Jahren kam ein Schrank, der mehr aushalten sollte – zumindest bezüglich der Witterung. Gegen Vandalismus hingegen kam er nicht an.

Welches Angebot auch immer angenommen wird: fest steht, dass die Givebox im öffentlichen Raum bleiben soll. Jeder kann hineinlegen, was er nicht mehr braucht und herausnehmen, was er gern haben möchte. Das wurde in den vergangenen Jahren sehr gut angenommen. „Porzellan, Kleidung, Spielzeug, Bücher, CDs, Schallplatten: all das haben wir schon darin gesehen“, sagt die Hausleiterin.