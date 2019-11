Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Ausstellung in Kirchhasel eröffnet

Die von Aimo Thuma und Jürgen Weyer initiierte Kleine Dorfgalerie Kirchhasel, die vorrangig Hobbykünstlern aus der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel aber auch auswärtigen Künstlern Ausstellungsmöglichkeiten bietet, besteht nun schon drei Jahre. Bisher wurden acht Foto-, vier Gemälde- sowie zwei Ausstellungen mit Schülerbildern aus dem Kunstunterricht der Heinrich-Heine-Grundschule Uhlstädt präsentiert. Je einmal waren Druckgrafiken, künstlerische Textilien und historische Karten/Luftbilder zur Kirchhaseler Geschichte zu sehen.

18 Ausstellungen seit der Eröffnung vor drei Jahren

Im Jahre 2019 stellten Andreas Rietschel (Rudolstadt) realistische und surreale Landschaftsgemälde (Jan./Febr.), Anneli Tschesch (Neusitz) textile Patchwork- und Quiltarbeiten (März/April), Wolfgang Erben (Rudolstadt) Fotos vom „Garten des ewigen Glücks – der chinesische Garten in Weißensee“ (Mai/Juni), Bärbel Seiler (Rödelwitz) heimatliche Ölgemälde ihres nicht mehr lebenden Vaters Wilhelm Schaak, sowie Bernd Wiesel (Uhlstädt) Makrofotos von Orchideen und anderen seltenen Blumen von den Hängen des Hexengrundes (Sept./Okt.) aus.

Aktuell läuft seit dem 2. November die 18. Ausstellung mit Klöppelspitzen von Manuela Schmotz aus Kirchhasel. Vielen Leuten in der Gemeinde ist Manuela Schmotz als Sprechstundenschwester in der Uhlstädter Arztpraxis von Elisabeth Schorcht und Claudia Ebert bekannt. Die wenigsten wissen aber, womit sie sich in ihrer Freizeit beschäftigt. Sie ist trotz oder gerade wegen ihrer arbeitsintensiven Berufstätigkeit noch vielseitig künstlerisch tätig. So beschäftigt sie sich zum Beispiel mit Stricken, Häkeln, Sticken, Filzen, Patchworken, Klöppeln, Töpfern und Tiffanyarbeiten. Außerdem wandert sie gern, macht mit ihrem Mann mehrtägige Fahrradtouren und reist in ferne Länder, um andere Kulturen kennen zu lernen.

Besuchern das Klöppeln praktisch vorgeführt

Bei der Eröffnung der Ausstellung war zu erfahren, dass sie das Klöppeln seit 2003 in mehreren Volkshochschulkursen erlernte und in Kursen in Kranichfeld vertiefte. Mit anderen Klöpplerinnen präsentierte sie ihr Hobby schon mehrmals zu den Färberfesten in Neckeroda. Auch bei der Ausstellungseröffnung führte sie den 20 Besuchern das Klöppeln praktisch vor und erläuterte die verschiedenen Klöppeltechniken. Ausgestellt sind von ihr zarte Spitzendeckchen, filigrane Schmuckborten, florale Textilbilder, Tier- und Fensterbilder, Oster- und Weihnachtsschmuck und anderes.

Handklöppeln ist ein Hobby, mit dem man sich selbst eine Freude macht. Manchmal erfreut die Hobbykünstlerin auch Verwandte oder gute Freunde mit einem geschenkten Stück. Die Ausstellung kann noch bis zum 31. Dezember 2019 zu den Öffnungszeiten des Backwarenverkaufsladens der Bäckerei Kraft in Kirchhasel in der Catharinauer Straße 1 besichtigt werden.

Hobbyfotograf zeigt ab Januar seine Fotos

Die Hobbykunst-Ausstellungen sollen auch im nächsten Jahr weitergeführt werden. Die nächste Ausstellungseröffnung wird am Sonnabend, dem 4. Januar 2020 um 10 Uhr stattfinden. Zu sehen sind dann Fotos zum Thema „Gäste am Futterhaus“ von dem in Rudolstadt wohnenden Hobbyfotografen Wolfgang Wienroth. Er hat schon 2018 in Kirchhasel sensationelle Vogelaufnahmen von dem bei Etzelbach liegenden NABU-Kiessee ausgestellt und danach auch als Lichtbildervortrag präsentiert. Eine Besucherin dieses Lichtbildervortrags war so fasziniert, dass sie den Fotografen nach Jena holte, wo er die Bilder inzwischen mehrmals vor hunderten Zuschauern gezeigt hat. Auch über die Bilder „Gäste am Futterhaus“ wird Wienroth einen Lichtbildervortrag in Kirchhasel halten.

Dieser Termin und die weiteren Ausstellungstermine für die Kleine Galerie Kirchhasel werden auf der Homepage der Ausstellungsmacher www.weyer-kirchhasel.jimdo.com unter <AKTUELLES> zu erfahren sein.