Neue Bänke im Beulwitzer Stadtteilgarten

Der Stadtteilgarten im Quartier Alte Kaserne Beulwitz erstrahlt in neuem Glanz. Die Spende eines Unternehmens aus Lingenfeld ermöglichte nicht nur die Schaffung bequemer Sitzgelegenheiten, „sondern auch die Transformation des Gartens in einen inspirierenden Ort für Kinder und Erwachsene, die gemeinsam den Stadtteilgarten bewirtschaften“, so Quartiermanagerin Juana Pink in einer Pressemitteilung.