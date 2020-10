Saalfeld. Diese Straßensperrungen in Saalfeld gibt es.

Aktuelle Bauarbeiten an Straßen in Saalfeld

Noch bis 9. Oktober kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Lange Gasse“ bei der Hausnummer 33. Aufgrund einer Rekonstruktion eines Hausanschlusses muss die Fahrbahn vollgesperrt werden.

Bis 18. Dezember kommt es nach Angaben der Stadt zu Einschränkungen in Wickersdorf. Aufgrund von Kanal- und Straßenbauarbeiten muss die Fahrbahn in dem Ortsteil vollgesperrt werden.

Bis 24. Oktober kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Bornweg/Im Zechengrund“ (Beulwitz). Wegen Tiefbauarbeiten zur Erschließung eines Einfamilienhauses mit Trink- und Abwasser muss die Fahrbahn vollgesperrt werden.

In der Zeit vom 22. bis 23. Oktober von 20 bis 8 Uhr kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Kulmstraße“ am Bahnübergang. Aufgrund eines Weichenbaus muss die Fahrbahn vollgesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet über die Kulmstraße/Pestalozzistraße/ Remschützer Straße/An der Heide und die Langenschader Straße.