Neue Dienstkleidung für 600 Feuerwehrleute in Saalfeld-Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt Land fördert die Anschaffung von Uniformen und Schutzausrüstung noch einmal mit gut 130.000 Euro

Die zum Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gehörenden Städte und Gemeinden erhalten auch in diesem Jahr Fördermittel für die Dienstkleidung der Feuerwehren. Damit könne die persönliche Schutzausrüstung der aktiven Feuerwehrangehörigen in den Einsatzabteilungen und im feuerwehrtechnischen Dienst verbessert werden, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Der Freistaat Thüringen hat auf Antrag des Landratsamtes diesmal Gelder in Höhe von 131.460 Euro bewilligt, mit der die Schutzausrüstung von 601 Kameradinnen und Kameraden auf den neuesten und modernsten Stand gebracht werden können.

Das Amt für Bevölkerungsschutz verschickt derzeit die Bescheide an die einzelnen Gemeinden. Es erhalten 19 selbstständige Gemeinden Geld aus der oben genannten Förderung. „Ich bin froh darüber, dass wir die Ausstattung unserer Feuerwehren so ergänzen. Ich danke unserem Amt für Bevölkerungsschutz, dass sie den Antrag gut vorbereitet hatten“, wird Landrat Marko Wolfram (SPD) in der Mitteilung zitiert.

Fördersatz pro Person liegt bei 210 Euro

Die Gemeinden hatten dem Landkreis die aktiven Feuerwehrangehörigen sowie die Angehörigen des feuerwehrtechnischen Dienstes gemeldet, für die nun der Pauschalbetrag ausgezahlt wird. Der individuelle Fördersatz pro Person beträgt aktuell 210 Euro. Die höchste Summe von 38.850 Euro geht an die Stadt Saalfeld, für 185 gemeldete Personen. Rudolstadt erhielt im letzten Jahr den Höchstbetrag von 49.980 Euro für 238 Feuerwehrleute und konnte damit die Beschaffung bereits 2022 abschließen. Die Gemeinde Allendorf erhält mit drei gemeldeten Personen die kleinste Förderung in Höhe von 630 Euro.

Die Förderung ist dafür gedacht, die Anschaffung einer einheitlichen Ausgehuniform zu unterstützen. Das Land hat hier in der Thüringer Feuerwehr-Organisationsverordnung eine neue Uniform vorgegeben, bis 2027 sollen alle Feuerwehrangehörigen bei offiziellen Anlässen diese Einheitskleidung mit der Fachbezeichnung „Feuerwehruniform A“ tragen.

Programm vom Freistaat für drei Jahre aufgelegt

Zudem ist auch die Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung wie Jacke, Hose oder Helm eine Möglichkeit. Hier werden etwa für eine hochwertige Einsatzjacke bis zu 600 Euro aufgerufen. Ein Betrag, der gerade kleinere Kommunen überfordern kann. „Dies ist ein Beispiel für die gelungene Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis und seinen Gemeinden. So kommen die Mittel direkt bei den Aktiven an und das ist das Wichtigste“, sagt Wolfram.

Das Programm wurde vom Freistaat für 2021, 2022, 2023 aufgelegt, somit geht dieses in das letzte Jahr der Förderung. Die Gemeinden entscheiden selbst, in welchem Jahr sie für wie viele Feuerwehrangehörige Anträge stellen. Wichtig dabei ist, dass für jede Person nur einmal die Förderung beantragt werden kann.