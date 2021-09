Neue Form der Bestattung möglich in Kaulsdorf und Eichicht

Kaulsdorf/Eichicht. Bestattungen in Urnengemeinschaftsanlagen inklusive Namensnennung werden künftig in Kaulsdorf und Eichicht möglich sein.

In Kaulsdorf sind künftig Bestattungen in Urnengemeinschaftsanlagen möglich, die von Stelen mit den Namen der Verstorbenen gekrönt werden. Ab diesem Monat wird die neue Beisetzungsform auf den Friedhöfen in Kaulsdorf und Eichicht angeboten.

Die Anlage auf dem Friedhof Kaulsdorf wurde durch einen örtlichen Stein­metzbetrieb errichtet und wird nun durch den Bauhof in ihrem Umfeld gestaltet, meldet die Gemeinde. Die Stelenanlage in Eichicht werde im Laufe des Sep­tember gesetzt, sodass gegen Ende des Monats dort Beisetzungen in einer Urnengemeinschaftsanlage möglich sind.