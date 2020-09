Vor der Sabel-Schule in Saalfeld wurde eine neue Ampel in Betrieb genommen. Im Bild: Peter Heyl (TLBV), Tim Laage vom Erfurter Verkehrsbüro "Verkehrplus", Kornelia Boll vom Landratsamt sowie Polizeihauptmeister Bernd Meinhardt und Polizeihauptkommissar Frank Meier.

Saalfeld. Der provisorischen Lichtsignalanlage folgt nun die festinstallierte. Eltern begrüßen die 40.000-Euro-Investition in die Schulweg-Sicherheit sehr.

Neue Fußgänger-Ampel an Saalfelder Sabel Schule

Seit Montag dieser Woche ist sie in Betrieb: Schüler der Saalfelder Sabel Schule können die Kulmbacher Straße von nun an sicher mit Hilfe einer neuen Fußgänger-Ampel überqueren. Am Freitag der Vorwoche wurde sie installiert, wie Polizeihauptkommissar Frank Meier vor Ort erklärte, um das jahrelange Problem endlich zu lösen, wie die Schüler sicher über die Straße kommen.