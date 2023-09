Neue Intercity fürs Saaletal bestätigt: Diese Züge halten künftig in Jena, Rudolstadt und Saalfeld

Intercity der Deutschen Bahn hält in Jena am Paradiesbahnhof.

Jena. Die Deutsche Bahn stellt ihr Fernzugprogramm vor: Enthalten sind Verbesserungen für die Saalbahn.

Die Deutsche Bahn hat die neuen Intercity-Angebote auf der Saalbahn, die ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 gelten, offiziell bestätigt. In der Bahnauskunft werden die Verbindungen ab 11. Oktober eingetragen.

Demnach gibt es künftig täglich fünf Intercity-Züge pro Richtung auf der Strecke von Karlsruhe über Stuttgart und Nürnberg nach Saalfeld, Jena und Leipzig. Rudolstadt wird neuer Intercity-Halt. Die Reisezeit zwischen Jena und Nürnberg von gut zweieinhalb Stunden ist dabei etwa 30 Minuten kürzer als bisher mit dem Regionalexpress. Eine Fahrt mit dem Nahverkehrsticket in den Intercity-Zügen zwischen Jena und Saalfeld soll aber frühestens 2024 kommen.

Intercity-2-Züge verfügen über Abteile für Familien

Zum Einsatz kommen doppelstöckige Intercity-2-Züge mit Kleinkind-/Familienbereich, neun Fahrradstellplätzen sowie Snack- und Getränkeangebot am Platz. Die Linie hat gute Anschlüsse an die ICE, zum Beispiel in Nürnberg nach München sowie in Leipzig nach Dresden und Berlin.

Ein Intercity fährt wieder umsteigefrei von Rostock (20.21 Uhr) über Berlin (22.28 Uhr), Lutherstadt Wittenberg und Bitterfeld nach Naumburg (an 1.41 Uhr), Jena (2.13 Uhr), Saalfeld (2.47 Uhr), Nürnberg (5.02 Uhr), Regensburg, Passau (8.22 Uhr) und Wien (10.47 Uhr). Rudolstadt steht bei diesem Zug nicht im Plan. Im Fahrplan 2023 musste diese Verbindung in Leipzig temporär unterbrochen werden.

Nicht alle Sprinterzüge halten in Erfurt

Für Halle (Saale) und Erfurt entstehen künftig täglich elf schnelle Sprinter-Fahrten in Richtung Berlin beziehungsweise Nürnberg/München. Zwar halten drei bestehende Sprinter pro Tag und Richtung künftig nicht mehr in Halle (Saale) und Erfurt, um die Reisezeit Berlin–München weiter zu verkürzen. Dafür fahren stündlich versetzt zu den bestehenden Sprintern weitere sieben Sprinter pro Tag und Richtung zwischen Berlin, Halle (Saale), Erfurt, Nürnberg und München. An den besonders reisestarken Wochentagen Montag, Freitag und Sonntag gibt es eine zusätzliche achte Fahrt. Damit werden teilweise stündliche Sprinterfahrten angeboten.

