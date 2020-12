Neue Kurparkbrücke in Bad Blankenburg frei für Fußgänger

Fröbels Enkel aus dem gleichnamigen Kindergarten in Bad Blankenburg gaben am Dienstag in Anwesenheit von Bürgermeister Mike George (FW) und der Vorsitzenden des Kurstadt-Vereins, Heike Töpfer die neue Kurparkbrücke für Fußgänger frei. Die Brücke im Kurpark zwischen der Heinrich-Heine-Straße und der Landessportschule wurde in Österreich angefertigt und ist eine der wichtigsten Verbindungsachsen zwischen dem Villenviertel der Stadt und der Siedlung sowie der Landessportschule.