„Neue Nachbarn Rudolstadt“ für Aufnahme afghanischer Flüchtlinge

Rudolstadt. Die Rudolstädter Initiative „Neue Nachbarn“ fordert die rasche Realisierung von unbürokratischen Aufnahmeprogrammen für Flüchtende aus Afghanistan.

„Wir sind tief betroffen von den Berichten unserer afghanischen Freunde und über die dramatische Situation ihrer Familien im Land. Die Menschen dort sind verzweifelt“, sagt Ursula Rieß, Mitstreiterin bei den „Neuen Nachbarn Rudolstadt“.

Die Initiative fordert Politik und Verwaltung auf jeder Ebene auf, alles Mögliche für die rasche Realisierung von unbürokratischen Aufnahmeprogrammen zu tun, für Menschen, die durch die neuen politischen Machtverhältnisse in Afghanistan gefährdet sind – insbesondere Frauen und Mädchen, Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung verfolgt werden, die gefährdeten Minderheiten angehören, Menschenrechtsaktivisten, Journalisten, Lehrer, Kulturschaffende.

Es ist eine Pflicht und Ehre, Menschen aufzunehmen, die in Afghanistan an unserer Seite gestanden haben. Wir dürfen die Verantwortung für Flüchtlinge nicht den Nachbarstaaten übertragen, gerade wenn sie, wie im Falle der pakistanischen Regierung, von einem instabilen Afghanistan profitieren“, so Hans Walter, Sprecher der Initiative.

„In unserer Stadt lebende Afghaninnen und Afghanen haben sich integriert, sprechen unsere Sprache und gehen einer Beschäftigung nach. Wir können den geflüchteten Menschen einen sicheren Hafen bieten und sie bei der Eingewöhnung unterstützen“, so Anette Franz.