„Neue Nachbarn“ Rudolstadt für solidarisches Handeln

Am 9. November 2020 abends in Rudolstadt. Über den Marktplatz schallt lautstark „Deutschland, Deutschland über alles“. Am Ende des Gesangs frenetischer Beifall.„Ich war erschüttert und entsetzt, so Annette Franz von den „Neuen Nachbarn“. Erst zwei Stunden vorher habe man noch in stillem Gedenken mit verschiedenen Vertretern der Stadtgesellschaft zusammen gestanden, um der Opfer der Reichspogromnacht zu gedenken, die unter dem gleichen Gesang Schreckliches erleiden mussten. Das geht aus einer Mitteilung der Initiative „Neue Nachbarn Rudolstadt“ hervor.

Die heutigen Sänger gehörten zu einer Gruppe von Rudolstädtern, die unter dem Vorwand, gegen die gesetzlichen Einschränkungen zur Vermeidung von Infektionen mit dem Coronavirus anzutreten, ihre verschiedensten persönlichen Interessen durchsetzen wollen. „Der Liedtext könnte auch heißen ‘Ich, Ich über allem’. Dazu passt die Rücksichtslosigkeit gegenüber ihren Mitmenschen, wenn die Demonstranten ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne ausreichenden Abstand zusammenstehen oder an Dritten vorbeiziehen“, so der Pressesprecher Hans Walter. Die Montagsdemonstranten von 1989, auf die sich die Coronaleugner jetzt berufen, hätten ein anderes Ziel gehabt. „Freiheit ist immer auch die Freiheit der Andersdenkenden. Freiheit muss dort enden, wo sie die Möglichkeiten von Mitmenschen einschränkt.“ In Krisensituationen sei solidarisches Handeln gefragt. In Anbetracht auch der Situation in anderen Teilen der Welt wäre es doch ein Leichtes für uns Deutsche, die Coronakrise gemeinsam durchzustehen, heißt es. Die Initiative „Neue Nachbarn Rudolstadt“ hatte bereits vor einigen Monaten in einer Pressemitteilung auf inakzeptable Äußerungen und Handlungen aus den Reihen der Coronaleugner aufmerksam gemacht und die Behörden zum Handeln gemahnt. Ordnungsbehörde und Polizei müssten ab sofort die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen auch bei den Teilnehmern der Demonstration durchsetzen. Annette Franz: „Wir wünschen uns aber auch von Politik und Zivilgesellschaft ein deutlicheres öffentliches Bekenntnis für ein solidarisches Miteinander und die Würde jedes Menschen, in der Coronakrise wie auch in jeder anderen Situation.“