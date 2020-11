Tobias Rößler aus Lehesten bringt einen der Nistkästen an.

Lehesten. Die Naturparkverwaltung in Leutenberg baute auf Initiative der Lehestener Grundschule Unterschlupfe für heimische Arten.

Die Alte Mühle am Aubach, ein beliebter Wandererrastplatz nahe der Stadt, ist jetzt vogelfreundlich: Dirk Hoffmann, Mitarbeiter der Naturparkverwaltung Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale in Leutenberg, hat zehn neue Nistkästen aus Holz gezimmert, die jüngst an Bäumen rund um die Mühle befestigt wurden.