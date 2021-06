Neue Öffnungszeiten im Testzentrum Gorndorf

Saalfeld. Die Corona-Teststelle im Saalfelder Stadtteil Gorndorf ist weiterhin geöffnet, hat ihre Zeiten aber etwas modifiziert.

Trotz der beginnenden Urlaubszeit ist das Corona-Testzentrum der Lebenshilfe Kreisvereinigung Saalfeld-Rudolstadt Am Bernhardsgraben 1 im Saalfelder Stadtteil Gorndorf weiterhin für die Besucher da.

Kostenlose Antigentests zum Nachweis des Virus Sars-Cov-2 sind möglich zu den Öffnungszeiten am Montag von 7 bis 10 Uhr, am Mittwoch von 7 bis 10 Uhr sowie am Freitag von 7 bis 10 Uhr und von 12 bis 15 Uhr.