Neue Sperrungen ab heute in Saalfeld

Ab heute kommen wieder neue Straßensperrungen in Saalfeld hinzu. Um die Behinderungen so gering wie möglich zu halten und um Baustellen bestmöglich umgehen zu können, informiert die Stadtverwaltung über die Sperrungen und Einschränkungen.

In der Zeit vom 16. bis 20. November muss die Ortsstraße in Wickersdorf in Höhe der Hausnummer 15 wegen Tiefbauarbeiten vollgesperrt werden. Vom 16. November bis 18. Dezember kommt es zu Einschränkungen in Saalfeld „Alte Gehegstraße“ im Abschnitt Reinhardtstraße und Tryllerstraße. Grund ist die Verlegung von Versorgungsleitungen. Darüber hinaus wird die Sperrung der Eichendorfstraße/Uhlandstraße bis zum 27. November wegen andauernder Bauarbeiten verlängert.