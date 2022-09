Neue Spielfahrzeuge für DRK-Kindergärten in Rudolstadt

Rudolstadt. Rudolstädter Siemenswerk sammelte Spenden beim virtuellen Firmenlauf.

Im DRK-Kindergarten Henry Dynant in Rudolstadt freuen sich Jonas, Andreas Matthes, Ewa und Luise stellvertretend für alle Mädchen und Jungen über die neuen Spielfahrzeuge. Möglich machte die Anschaffung eine Spende des Rudolstädter Siemenswerkes. 49 Mitarbeiter hatten an einem virtuellen Firmenlauf teilgenommen und so Spenden gesammelt. Die Betriebsleitung hat die erlaufene Spendensumme auf 1000 Euro aufgestockt. Das Geld geht an den DRK Kreisverband Saalfeld-Rudolstadt für neue Kinderfahrzeuge.