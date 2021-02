In nächster Zeit kommen wieder neue Straßensperrungen in Saalfeld hinzu. Um die Behinderungen für die Saalfelder so gering wie möglich zu halten und um Baustellen umgehen zu können, informiert die Stadtverwaltung über die Sperrungen und Einschränkungen, heißt es in einer Mitteilung.

In der Zeit vom Montag, 22. Februar, ab 8 Uhr bis 18. Dezember kommt es zu Einschränkungen in der Köditzgasse, genauer dem Abschnitt zwischen Judengasse und Breitscheidstraße. Aufgrund von grundhaften Kanal- und Straßenbauarbeiten müsse die Straße voll gesperrt werden.

Die innerörtliche Umleitung führe über die Gerbergasse und Niedere Köditzgasse unter Aufhebung der Einbahnstraßenregelung und Freigabe für den Begegnungsverkehr von Autos und Bussen.

Umleitung über Behelfsstraße

Weiterhin kommt es bis zum 1. März von 7.30 bis 16 Uhr zu Einschränkungen in der Pirmasenser Straße, hier im Abschnitt zwischen Haydnstraße und Stichstraße in Richtung Behelfsumfahrung. Aufgrund vorbereitender Arbeiten für den anschließenden Kanal- und Straßenbau müsse die Fahrbahn voll gesperrt werden. Außerhalb der vorgenannten Zeiten sei die Befahrung der Pirmasenser Straße möglich.

Die Umleitung in Richtung Obere Pirmasenser Straße und Altes Gehege sei örtlich ausgeschildert und führe teilweise über eine neu angelegte Behelfsstraße.

Nach einem Rohrbruch der Hauptversorgungsleitung für Wasser sei zudem die Straße Grünhain in Höhe Hausnummer 36 seit diesem Donnerstag 7 Uhr und voraussichtlich noch bis Freitag voll gesperrt, heißt es.