Nachdem der 17 Meter hohe Pylon steht und der Brückenschlag erfolgt ist, nimmt der neue Pioniersteg über die Saale in Saalfeld immer sichtbarer Konturen an. Die Sperrung soll noch bis Ende Oktober andauern.

Neue Straßensperrungen in Saalfeld und den Ortsteilen

Saalfeld Im Stadtzentrum gibt es seit Montag eine neue Baustelle nach der Havarie an einer Gasleitung - die Übersicht

Die Stadtverwaltung Saalfeld informiert wöchentlich über aktuelle Straßensperrungen und Einschränkungen. Hier ist die Übersicht:

Im Zeitraum vom 11. bis 30. September müssen die Obere Torgasse und der Einmündungsbereich Töpfergasse voll gesperrt werden. Hier werden Tiefbauarbeiten nach einer Havarie an der Gasleitung durchgeführt.

Am 13. September im Zeitraum von 7 bis 12 Uhr kommt es zu Einschränkungen in der Straße „Unterm Breiten Berg“. Die Straße muss Höhe der Hausnummer 25 aufgrund einer Baustelleneinrichtung für Kran- und Montagearbeiten voll gesperrt werden.

Im Zeitraum vom 18. September, ab 8 Uhr bis 10. November muss die Straße „Tiefer Weg“ Höhe Freibad voll gesperrt werden. Hier werden nach einer Havarie Versorgungsleitungen neu verlegt.

Im Zeitraum vom 22. September, 15 Uhr, bis 24. September, 15 Uhr, kommt es zu Einschränkungen in der Weirastraße. Aufgrund einer Veranstaltung muss die Straße um Abschnitt zwischen Haus-Nr. 1a und 29 voll gesperrt werden.

Bis 29. September sind die Thomas-Mann-Straße und der Einmündungsbereich James-von-Moltke-Straße voll gesperrt. Hier kam es zu einer Havarie aufgrund einer Kanaleinbruchs.

Umleitungen sind jeweils örtlich ausgeschildert

Bis 30. September kommt es zu Einschränkungen im Frankenweg. Die Straße ist im Abschnitt zwischen Hermann-Hesse-Straße und Jacob-Grimm-Straße in drei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten voll gesperrt. Grund sind Tiefbauarbeiten bzgl. der Verlegung von Strom- und Gasleitungen i. A. der Saalfelder Energienetze GmbH. Die Umleitung ist innerörtlich über Zum Eckardtsanger und angelegter Baustraße ausgewiesen.

Bis 27. Oktober ist die Fußgängerbrücke Pioniersteg gesperrt. Grund sind Abriss und Neubau der Brücke. Umleitungen für den Fahr- / Fußgängerverkehr sind örtlich ausgewiesen.

Bis 16. Dezember kommt es zu Einschränkungen in der Straße Am Watzenbach. Die Fahrbahn ist aufgrund von Kanal- und Straßenbauarbeiten in mehreren aufeinanderfolgenden Bauabschnitten voll gesperrt.

Bis voraussichtlich 22. Dezember kommt es zu Einschränkungen in der Rudolstädter Straße/Fingersteinkreuzung. Die Straße ist im Abschnitt zwischen Am Eichelteich und Friedhofstraße/Claudiusstraße für den Gesamtverkehr voll gesperrt. Hier erfolgt ein grundhafter Straßenbau. Umleitungen für den Fahr- / Fußgängerverkehr sind örtlich ausgeschildert.