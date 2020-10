Neue Vollsperrungen bei Cordobang und Partschefeld

Während das Wetter ungemütlich wird, zieht der Straßenbau im Landkreis noch einmal an. Nicht weniger als elf Vollsperrungen kündigt die Straßenbauverwaltung bis Ende Oktober an. Neu sind ab kommenden Montag die wegen Bauarbeiten gesperrten Strecken von Uhlstädt nach Partschefeld, zwischen Cordobang und Fröbitz sowie die Ortsdurchfahrt von Reichmannsdorf in Richtung Meura. Auch der Bau der Erdgasleitung, die in dieser Woche die Saale passiert hat, erfordert weitere Straßensperrungen. so soll die B 85 im Bereich Fischersdorf ab dem 19. Oktober für zwei Wochen dicht sein.

Hier der Überblick mit den ausgewiesenen Umleitungen:

Vollsperrungen

B 85, OD Fischersdorf Vollsperrung vom 19.10. bis ca. 30.10. wegen Gasverlegung Umleitung über B 85- Saalfeld- B 281 Kamsdorf- L 1106 Kaulsdorf und B 85 ausgewiesen

L 1112, Ortsdurchfahrt Schwarzmühle Vollsperrung vom 19.10. bis ca. 30.10. wegen Sanierung des Bahnüberganges Umleitung über Meuselbach- Cursdorf- L 1145 Oberweißbach, Unterweißbach- L 1112

L 1150, Gräfenthal, Abzweig L 1098 und Viadukt Vollsperrung vom 20.10. – 23.10. wegen Straßensanierung Umleitung ausgewiesen über L 1150- L 1152 Spechtsbrunn- B 281 und L 1098

L 2384, zwischen Ortsausgang Bucha und Zufahrt Alterbucht Vollsperrung bis ca. Ende Oktober Umleitung über K 181- Hohenwarte- Kaulsdorf- L 1106 Kamsdorf- Bucha und Gegenrichtung (Zufahrt zum Alter/ Sperrmauer/Waldhotel nur über B 85 Kaulsdorf/ K 181 Hohenwarte )

L 2654, OD Reichmannsdorf Richtung Meura Vollsperrung vom 12.10. bis 23.10. wegen Gasverlegung Umleitung über B 281- L 2654 Bernsdorf- Wittgendorf- L 2654 Meura

K 113, Uhlstädt-Partschefeld Vollsperrung vom 12.10. bis ca. 06.11. wegen Hangsicherung Umleitung über B 88- Kirchhasel- K 18- Kuhfraß- landwirtschaftlicher Weg

K 128, Cordobang Vollsperrung vom 12.10. bis ca. 04.12. Umleitung ausgewiesen

K 166, ab Ortsausgang Leutenberg bis hinter Abzweig Munschwitz Vollsperrung bis ca. 16.10. Umleitung über B90 – Abzweig L 1099 bis Gleima - K 116 Altengesees - K 117 - K 167 – Kleingeschwenda

K 168, zwischen Landsendorf und Herschdorf Vollsperrung bis ca. Mitte Dezember Umleitung ist ausgewiesen über Herschdorfer Tal

K 178, OD Königsthal Vollsperrung bis ca. 06.11.2020

Saalfeld, Mittlerer Watzenbach, Kreuzung Zufahrt Marktkauf Vollsperrung bis ca. Ende November Umleitung innerörtlich ausgewiesen

Halbseitige Sperrungen

B 85, Fischersdorf halbseitige Sperrung mit LSA bei Fischersdorf wegen Brückenersatzneubau und Gasverlegung bis vorerst 19.10., im Anschluss Vollsperrung

B 85, Bahnbrücke zwischen Hockeroda und Unterloquitz halbseitige Sperrung mit LSA

B 88, OD Zeutsch halbseitige Sperrungen mit LSA

L 1098, Gräfenthal, Probstzellaer Straße halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. Mitte November

L 1112, OD Katzhütte, Bahnhofstraße halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. 16.10.

L 1147, zwischen Katzhütte und Neuhaus, Bereich Wulsthaus halbseitige Sperrung mit LSA vom 19.10. – 23.10. wegen Käferholzbeseitigung mit kurzzeitigen Wartezeiten von 10 Minuten

L 2391, OL Engerda halbseitige Sperrung mit LSA bis ca. 16.10.2020

L 2654, Ortslage Rohrbach halbseitige Sperrung bis 30.10.2020