Neue Vollsperrungen in Rudolstadt und im Stausee-Oberland

An der Ecke Karlstraße/Gartenstraße in Rudolstadt wird nach einer Gashavarie am Mittwoch bereits gebaut. Ab nächste Woche soll der Abschnitt zwischen hier und dem Edeka-Markt bis in den Oktober hinein vollgesperrt werden.

Saalfeld Die Stauvorschau für den Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und die nähere Umgebung

Der Stau war gestern - und fängt am Montag wieder an. Nachdem die Vollsperrung in Rudolstadt in der Oststraße im Bereich des Kaufcenters nach Fertigstellung aufgehoben wird, muss ab kommendem Montag in Rudolstadt die Gartenstraße im Bereich k+B gesperrt werden. Nach einer Havarie an der Gasleitung im Laufe dieser Woche besteht hier dringender Handlungsbedarf.

Die Vollsperrung der L 1097 zwischen Lehesten und Lichtentanner Bahnhof wird ebenfalls aufgehoben. Dafür schließt sich ab Montag, 4. September, auf der L 1099 Abzweig Landsendorf bis Ortseingang Burglemnitz die arbeitstägliche Vollsperrung montags bis samstags zwischen 7.30 und 16.30 Uhr an. Die Baumfällarbeiten sollen bis zum 6. Oktober abgeschlossen sein.

·In Leutenberg in der Hauptstraße (Zufahrt zum Marktplatz) gibt es nächste Woche am Mittwoch und Donnerstag 6./7. September, eine Vollsperrung. Der Markt und die Stadtverwaltung sind von der B 90 entgegen der Einbahnstraße erreichbar. Und hier die Gesamtübersicht der Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt.

Vollsperrungen

- B 90, Rudolstadt, Schaalaer Chaussee ab Zufahrt Netto bis Novartis sowie gleichzeitig Pörzbergtunnel: Vollsperrung vom 02.10. bis 13.10.; Umleitung über Rudolstadt- B 85 Teichröda- L 1050 Remda- Sundremda- B 90

- Rudolstadt, Gartenstraße im Bereich zwischen Saalgärten und Oststraße (K+B): Vollsperrung ab 04.09. bis Oktober; Umleitung innerörtlich ausgeschildert

- B 281, Saalfeld, Rudolstädter Straße und Kreuzung Fingerstein: Vollsperrung bis Jahresende; Umleitung über Ortsumfahrung Saalfeld - B 281- B 85 und Stadtzentrum bzw. für Beulwitz ausgeschildert

- L 1150, Kreuzung von „Kalte Küche“ in Richtung Gräfenthal: kurzzeitige Vollsperrungen vom 13.09. bis 24.09. mit Wartezeiten von 10 Minuten wegen Baumfällarbeiten

- L 1099, ab Abzweig Landsendorf bis Ortseingang Burglemnitz: Vollsperrung ab 04.09. Montag bis Samstag täglich in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 16.30 Uhr; Umleitung über Leutenberg- K 167 Steinsdorf- Altengesees

- L 2654, OD Rohrbach: Sperrung für alle Fahrzeuge über 3,5t wegen Brückenbau

- Saalfeld, Pioniersteg: Vollsperrung bis ca. Ende Oktober 2023

- Gräfenthal, Meernacher Straße: Vollsperrung zwischen Gräfenthal und Creunitz; Umfahrung über landwirtschaftlichen Weg zur L 1152 Richtung Spechtsbrunn und L 1150

- Ortsverbindungsstraße zwischen Birkigt und Lausnitz: Vollsperrung bis Jahresende wegen Straßenausbau;Umleitung über B 281

- OD Leutenberg: Vollsperrung Hauptstraße (Durchfahrt zum Markt) am 06.09. und 07.09.: Erreichbarkeit entgegen der Einbahnstraße ab „Bayrische Bierstuben“

- Kamsdorf, Ferdinand-Chelius-Straße im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr: Vollsperrung am 02.09. wegen Feuerwehrfest

Halbseitige Sperrungen

- B 85 zwischen Arnsbach und Schaderthal: halbseitige Sperrung mit LSA in Abschnitten bis ca. Ende September

Aus den Nachbarlandkreisen

- B 85, Ortsdurchfahrt Ludwigsstadt: Vollsperrung bis Jahresende; Umleitung über Probstzella- L 1098 Gräfenthal- L 1150 Kalte Küche- L 2209- Steinbach am Wald

- L 1102, OD Ziegenrück im Saale-Orla-Kreis: Vollsperrung der Ortsdurchfahrt bis Ende Oktober; Umleitung weiträumig über Schleiz ausgeschildert

- KC 7, OD Tschirn in Richtung Brennersgrün: Vollsperrung bis Juni 2024; Umleitung über Teuschnitz – Reichenbach-Lehesten