Erheblich Borkenkäferschäden gibt es an den Fichtenwäldern entlang der B 85 zwischen Probstzella und Kronach. Ab nächster Woche ist die Ortsdurchfahrt Ludwigsstadt der Bundesstraße voll gesperrt.

Neue Vollsperrungen in Saalfeld und im Schwarzatal

Saalfeld/Schwarzatal Zu den bekannten Dauerbaustellen kommen nächste Woche vier weitere hinzu, die für teils große Umleitungen sorgen

B 85 in Rudolstadt-Schwarza, B 281 in Saalfeld rund um die ehemalige Fingersteinkreuzung, Kreisstraße in Gräfenthal-Meernach oder Saalfelds Pioniersteg: Zu diesen Dauerbaustellen kommen jetzt vier weitere hinzu, die Auswirkungen auf den Verkehr im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt haben werden.

So ist der Kreisverkehr in der Rudolstädter Straße, im Bereich Optimax/Mercedes in Saalfeld, bereits seit Freitag bis voraussichtlich nächsten Dienstag voll gesperrt sein. Der hier befindliche Einkaufsmarkt soll über den Eichelteich erschlossen werden.

Ortsdurchfahrt Ludwigsstadt der B 85 ist dicht

Im Süden des Landkreises soll die dauerhafte Vollsperrung zwischen Schmiedebach und Abzweig B90/Lichtentanner Bahnhof nun doch erst am kommenden Montag beginnen. Ab diesem Tag wird auch die Ortsdurchfahrt Ludwigsstadt der B 85 im bayerischen Nachbarort von Probstzella voll gesperrt.

Einen Tag später, am Dienstag, erfolgt dann auch die Vollsperrung der L 1112 im Schwarzatal zwischen Obstfelderschmiede und dem Abzweig Neu-Leibis. Hier ist dann täglich - auch am Wochenende - zwischen 7.30 und 18 Uhr die Straße dicht.